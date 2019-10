Blytung hemmaförlust för ÖHF – Engström: "Det går inte att vi tar så många utvisningar"

Kvällen började inget vidare för Örnsköldsvik Hockey när laget gästades av Tegs SK Hockey i Hockeyettan norra under onsdagen. Sex minuter in i första perioden tvålade Tegs Markus Edlund in första pucken bakom Dennis Westergård – som fått ta plats i målet efter att Oliver Dackell kallats in av Modo för att värma bänken nere i Timrå.

Trots en snabb kvittering från ÖHF fortsatte Teg att hålla ett högt puckinnehav i första perioden och skulle innan perioden var till ända sätta både tvåan och trean bakom Westergård.

– Det går inte att vi tar så många utvisningar som vi gör. Vi förlorar på tok för mycket på att få spelare får spela hela tiden i boxplay – det sliter för hårt, säger ÖHF-forwarden Simon Engström efter matchen.

Andra perioden visade hemmalaget riktig bra kämpaglöd, men hade länge svårt att skapa några riktigt farliga lägen. Istället var det Teg som fortsatte sätta press och efter halva andra perioden – inom loppet av en minut – satte bortalagen tre snabba i ÖHF-kassen.

– Vi måste ställa om mentalt så att vi vinner mer puckar, vi är inte riktigt där i "man mot man"- lägen, tycker Engström.

I slutet av andra lyckades ÖHF, genom Simon Engström, äntligen reducera till 2-6. Målet visade sig bli en riktigt vitamininjektion och ÖHF klev vaknade till reläjt, pressade Teg, och satte sekunderna innan tredje ännu ett reduceringsmål.

Den branta uppförsbacken skulle tyvärr visa sig vara alltför brant för ÖHF att mäkta med. När slutsignalen ljuder stavas resultatet brakförlust med 3 mål mot 7.

– Vi är på tok för slarviga med små detaljer, vi släpper in dom alldeles för enkelt i banan, säger Engström.

Engström menar dock att stämningen i laget generellt sett är bra och tror att de kommer lyckas rätta till spelet framöver.

– Vi skapar ju lägen, så håller vi oss bara utanför utvisningsbåset så är det absolut inga problem, kommer vi att vinna mycket på det.

Hockeyettan Norra

Örnsköldsvik HF-Tegs SK Hockey 3–7 (1–3, 2–3,0-1)

Första perioden: 0–1 (5:45) Marcus Eklund (Sebastian Manberg/Elias Edström), 1–1 (8.08) Simon Engström (Axel Lundgren/Martin Krasnican, 1-2 (15:50) Anton Tano (Marcus Eklund/Elias Edström), 1-3 (17:55) Petter Grevfe (Oliver Lindgren/Patrik Enberg) Skott: 11–14.

Andra perioden: 1-4 (12:02) Oliver Lindgren (Petter Grevfe), 1-5 (12:35) Patrik Enberg (Oliver Lindgren/Alexander Popovic), 1-6 (13:07) Alexander Jonason (Casper Andersson/Marcus Edlund), 2-6 (17:25) Simon Engström (Martin Krasnican/Eemeli Skantz), 3-6 (19:55) Anton Avehag (Martin Krasnican/Eemelie Skantz) Skott: 13-11.

Tredje perioden: 3-7 (3.29) Elias Edström (Sebastian Manberg/Anton Tano), Skott: 5-11. Totalt: 29-36.

Utv: ÖHF: 7x2 Teg: 2x2