Blixthalka och töväder i Härnösand – även mindre översvämningar

Vid SMHI:s klass 3-varningen förra måndagen klarade sig Härnösand relativt lindrigt undan. Under det dygnet övergick det till regn vilket ledde till mindre översvämningar.

Vid klass 2-varningen blev det värre och det rådde snökaos under torsdagen – men även den här gången övergick det till regn och plusgrader.

Under torsdagskvällen blev det en dramatisk vädervändning i Härnösand med regn och flera plusgrader.

Och för den snöskottande allmänheten innebar det nya prövningar med takras och att få bort blötsnön från garagetaken.

– Snöröjarna bytte bara ut skopa och började sanda direkt på morgonen. De här snabba väderomslagen är det svåraste att jobba med. Snöröjarna har isrivit och hyvlat gator och därefter sandat på många platser, säger Niclas Hälldahl.

Under eftermiddagen på fredag började snöslungor bearbeta den stora snösträngen på Nybrogatan – snö som lastbilar sedan kör till snötippen vid Djuphamnen.

Snökaos brukar ofta leda till kritik. Hur är tonen i Härnösand?

– Vid sån här extrem väderlek följer ofta kritiska röster om snövallar och oplogade vägar, men jag har inte hört mer än vanligt den här gången, säger Niclas Hälldahl.

Det blev även rekordtidig premiär på det nya året för många sandbilar i de centrala delarna av Härnösand.

Enligt SMHI:s prognos väntas mer regn med inslag av snö i Härnösand under eftermiddagen och kvällen i Härnösand. Det fortsätter under lördagsmorgonen innan det bli kallare under kvällen.