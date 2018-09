Viltolyckorna eskalerar i Västernorrland – rådjur och ökad trafik vållar problem: "Vill se fler stängsel"

Totalt inträffade 61 282 trafikolyckor med vilt under 2017. Det är en ökning med nästan 3 000 viltolyckor jämfört med det tidigare rekordåret 2016. Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet. Ser man i backspegeln till 2010 har viltolyckorna ökat med 30 procent fram till 2017. Statistiskt sett inträffar en viltolycka var tredje minut, påpekar Motormännen.

– Det är oerhört viktigt att viltolyckorna tas på allvar, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.

Trafikverket misstänker likväl att även om 60 000 viltolyckor polisrapporterades 2017 lär ett stort mörkertal finnas och att den egentliga siffran uppgår till cirka 75 000 viltolyckor. Bakgrunden till varför viltolyckorna ökar tros framför allt grunda sig i en ökad trafik på vägarna, men också i att vildsvin och hjort kraftigt ökar i population.

Ser man till vilka djur som är inblandade i olyckorna är det, precis som vanligt, mestadels rådjur. Under 2017 inträffade 45 851 viltolyckor med rådjur, vilket innebär att det i landet inträffade drygt fem trafikolyckor med rådjur varje timme, dygnet runt, året om.

Under 2017 inträffade totalt 5 934 trafikolyckor med älg, vilket bara är en liten ökning jämfört med 2016. Däremot är älg den enda typen av viltolyckor som har minskat sedan 2010.

Betydligt värre är det alltså med vildsvinsolyckorna, som ökat markant det senaste året. Antalet vildsvinsolyckor uppgick till 6 079 under 2017, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med 2016. Under 2017 inträffade det för övrigt fler olyckor med vildsvin än med älg. Bakgrunden till det är självklart den kraftigt ökade vildsvinsstammen under de senaste åren. Naturvårdsverket menar att stammen nu uppgår till runt 200 000 till 300 000 vildsvin och att flest finns i Uppland, Sörmland och Skåne.

Det stora problemet med just vildsvin- och älgolyckor är att dessa olyckor ofta får stora och förödande konsekvenser.

Ser man till vilka län som är värst drabbade hamnar Västra Götaland först på 9 723 stycken under 2017 (7 920 av dem var rådjursolyckor). Därefter kommer Skåne på 5 927, Stockholms län på 4 803 och Kalmar län med 4 445 viltolyckor. Av Sveriges samtliga län visar endast Örebro län en minskning av antalet viltolyckor, med två procent.

Granskar man Västernorrland har viltolyckorna ökat sedan 2012. Under 2017 skedde 1 301 viltolyckor i länet, var av 1 056 var med rådjur och 230 med älg. Västernorrlänningarna är dock fortfarande helt förskonade från vildsvinsolyckor. Generellt inträffade flest olyckor i Västernorrland i november månad, 204 stycken.

Vad görs då för att begränsa viltolyckorna? Förutom mer viltstängsel menar Motormännen att vägarnas sidoområden har behov av rensning.

– Sidoområdena behöver röjas, minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt. Det är viktigt att Trafikverket kontrollerar sina entreprenörers arbete med detta, säger Carl Zeidlitz och fortsätter.

– Ny teknik för aktiv viltvarning och viltslussar eller säkra viltpassager behöver också används i större utsträckning. Dessutom krävs ökad jakt.

Trafikverket vidtar främst åtgärder på det mest trafikerade vägarna och på sträckor med många viltolyckor.

– Vi kartlägger vägnätet länsvis var de flesta viltolyckorna sker för att veta var vi ska genomföra fysiska åtgärder för att få djuren att passera på säkra ställen, säger Anders Sjölund, nationell samordnare för naturfrågor på Trafikverket.

Sjölund menar att viltstängsel inte fungerar som ett stopp för djur utan det styr djuren att välja annan passage som oftast inte är säker.

– Viltstängsel behöver kompletteras med andra åtgärder så att djuren kan passera väg säkert, som till exempel genom viltvarningssystem eller helst om möjligt planskilda övergångar, säger Sjölund.