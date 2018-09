Två män gripna misstänkta för stöldturné i Norrland – ska ha riktat in sig på äldre

Under veckan har polisen noterat flera fall där en man knackat på hos äldre och sedan tagit sig in och stulit kontanter. Bland annat blev en äldre kvinna i Söråker utsatt för stöld under onsdagen.

Enligt polisen har en man knackat eller ringt på dörren. Han har i flera fall tagit sig in i bostaden och stulit kontakter. Polisen skriver att två fall inträffade under torsdagen i Västerbotten, men att det bland annat ha skett i Älandsbro och i Söråker. I samband med ett ärende i Västernorrland har ett signalement på en bil lämnats.

Med hjälp av det signalementet kunde polisen stoppa en bil som körde i riktning mot Umeå. Två män befann sig i bilen och misstänkts nu för flera grova stölder.

Männen anhölls under eftermiddagen.

Texten uppdateras.