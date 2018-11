Så här låter bedragarna – skulle du gå på bluffen?

TV: Hör den misstänkte bedragarens bedrägeriförsök här:

Även i Hälsingland har flera fall av bedrägerier förekommit med liknande tillvägagångssätt. Under sommaren anmälde en kvinna i Edsbyn ett bedrägeriförsök då en man uppgav att han ringde från Länsförsäkringar och försökte få henne att logga in via bank-id.

Bank-id uppmanar sina kunder att aldrig logga in i tjänsten om man blir kontaktad via telefon.

"Inga seriösa aktörer agerar på det sättet och det är därför sannolikt att den som kontaktar dig försöker lura dig", står det på bank-id:s sajt.