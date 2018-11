Nya tips och ny teknik är polisens hopp – här är Västernorrlands olösta mord

I länet finns sju så kallade kalla mordfall – olösta mord. Det äldsta av dem är Eva Söderström som mördades i Kramfors i november 1987, det senaste är mordet på Haifa Jamal i Kvissleby 2009. Sju fall och sammanlagt åtta människoöden som fortfarande gäckar polisen i Västernorrland.

– Alla de här fallen gnager hos mig och utredarna, vi önskar självklart att vi kunde avsluta dem, säger Veronica Andersson.

De kalla fallen är inte att betrakta som nedlagda förklarar Veronica Andersson, däremot är det en fråga om resurser och gångbara ledtrådar som gör att de inte utreds dagligdags.

– Jag hade önskat att man kunde säga att det satt en grupp och jobbade heltid med fallen. Alla anhöriga är ju frustrerade över att inte få svar och det har jag full förståelse för, säger Veronica Andersson.

Utredningssektionens i Västernorrland har ungefär tio utredare, deras ärenden handlar om allt från mord, dråp och människohandel till grova smuggling- och narkotikabrott.

– Får vi in tips går våra utredare alltid igenom dem och ser om det är något som kan föra utredningen framåt. Många tänker att det betyder att vi kan gripa någon misstänkt, men det handlar även om att kunna stänga dörrar – utesluta vissa spår.

Nya tips men även ny teknik är vad som håller hoppet vid liv hos polisen. I några av fallen finns bevismaterial i form av DNA som eventuellt skulle kunna leda utredningarna vidare när tekniken är mogen.

– Vi håller ju koll på samtiden och vad som händer på den fronten. Något som är aktuellt nu är att man i USA använt sig av släktforskningssidor dit man kan skicka sitt DNA för att få släktskap analyserat. Vi tittar på hur det skulle funka rent juridiskt, säger Veronica Andersson.

Här är Västernorrlands olösta mord:

Haifamordet, Kvissleby, 2009

Den 26 juni 2009 hittades 41-åriga Haifa Jamal död i sin lägenhet i Kvissleby. Polisen misstänkte att hon varit död sedan den 15 juni. I slutet av juli 2009 anhölls en man misstänkt för mordet men släpptes senare då han hade alibi vid tiden för mordet.

Senare samma år, i december 2009, häktades en 55-årig manlig bekant till Haifa, han nekade till att ha begått mordet och släpptes i brist på bevis.

Bloméamordet, Örnsköldsvik, 2007

Morgonen den 27 augusti 2007 larmades räddningstjänsten till en brand i blomsterhandeln Blomeas lokaler i Örnsköldsvik. På platsen fann man blomsterhandelns ägare, 54-årige Staffan Arnström, död. Den efterföljande obduktionen visade att han bragts om livet innan branden.

En mordutredning inleddes och i januari 2009 anhölls två tonåringar i Mellansverige misstänkta för mordet men försattes på fri fot efter häktningsförhandling.

I juli 2015 inkom tips till polisen om mordet som gav visst hopp i utredningsarbetet.

Dubbelmordet i Brattås, Härnösand, 2005

Den 2 juni 2005 hittades paret Tor Öberg, 70, och Gerd Wiklund, 67, mördade på Öbergs gård i Brattås utanför Härnösand. Paret hade varit varit döda sedan den 31 maj och mordvapnet var troligen en yxa. Vid den tekniska undersökningen säkrades DNA-spår men spåren gav ingen träff i polisens register.

Trots ett omfattande utredningsarbete med cirka 1 600 genomförda förhör och att runt 500 dna-prov lämnats har polisen inte hittat bevis som kan binda någon till brottet.

Yxmordet i Skönsberg, Sundsvall, 2004

Den 14 februari 2004 hittades en 60-årig man svårt skadad i sin lägenhet i Skönsberg, Sundsvall. Offret hade huggits med en yxa och avled senare av sina skador. Hans exhustru greps misstänkt för mordet. Sonen vittnade inledningsvis om att han sett modern med en yxa i lägenheten men tog senare tillbaka den uppgiften.

I juni 2004 dömdes kvinnan av tingsrätten till tio års fängelse men friades sedan av hovrätten som ansåg att bevisningen inte var stark nog. Kvinnan själv nekade hela tiden till att ha utfört mordet och sa att mannen mördats av torpeder.

Mordet på Malin Lindström, Husum, 1996

Den 23 november 1996 tog 16-åriga Malin Lindström bussen från Järved till Husum utanför Örnsköldsvik. Hon skulle hälsa på en kompis men kom aldrig fram. Den 22 maj 1997 hittade polisen hennes kropp under en gran. Våldtagen och knivmördad.

I augusti 1997 häktades en 19-årig man misstänkt för mordet. 19-åringen dömdes till åtta års fängelse av tingsrätten men friades senare av hovrätten på grund av bristande bevisning.

Ett par jeans med en liten spermafläck som tagits i beslag förvaras i hopp om att man ska kunna säkerställa DNA ur fläcken när tekniken tillåter det.

Mordet på Carl-Olof Nordh, Hässjö, 1992

Den 12 oktober 1992 hittades Carl-Olof Nordh knivmördad på en grusväg som sträcker sig från E4 mot Åvike bruk i Hässjö. Han förmodades ha varit på väg till jobbet vid tidpunkten för dådet.

Efter mordet hittades Carl-Olofs bil vid Härnösands sjukhus, i bilen återfanns offrets plånbok tömd på pengar. Polisens huvudteori var rånmord. Trots intensiva efterforskningar hittades aldrig mordvapnet.

I mars 1993 anhölls två misstänkta män men de släpptes i brist på bevis. Senare fick polisens tekniker fram att ett hårstrå i bilen tillhörde en kvinna.

Efter att en man mördat sin sambo och sedan skjutit sig själv i Härnösand i november 1993 trodde polisen att paret möjligen kunde ha varit Carl-Olofs mördare. Paret kunde dock inte knytas till mordet som är olöst.

Mordet på Eva Söderström, Kramfors, 1987

Den 26 september 1987 hittades 27-åriga Eva Söderström död i en skogsdunge nära sitt hem, hennes hund Laban låg död bredvid.

Det regnade kraftigt natten då Eva mördades och många spår försvann, inga avgörande fynd kunde säkras på platsen. Det tillhygge som användes vid mordet, ett stickvapen, har aldrig återfunnits.

En 40-årig man från Kramfors som stämde in på vissa uppgifter polisen fått fram under utredningen anhölls. 40-åringen släpptes efter en vecka, han kom att förhöras även längre fram under utredningen men försattes på fri fot även då. I dagsläget finns ingen misstänkt för mordet på Eva.