Blågult besked för Wallinder – missar en match med Modo

Sollefteåfostrade William Wallinder har spelat sig till en plats i Modos backuppsättning och är på god väg att göra detsamma i den svenska JVM-diton.

I början på november ska Juniorkronorna delta i en "finnkamp" i Malmö och Wallinder är en av de åtta uttagna försvararna, meddelade Svenska Ishockeyförbundet på fredagen.

Sverige kommer att möta Finland i tre raka matcher mellan den 5 och 7 november.

I och med uttagningen kommer William Wallinder att missa en match med Modo – när Södertälje gästar Fjällräven Center den 4 november.

Den svenska truppen i sin helhet

Målvakter: Jesper Wallstedt, Luleå, Hugo Alnefelt, HV 71.

Backar: Gustav Berglund, Frölunda, Simon Edvinsson, do, Emil Andrae, HV 71, Helge Grans, Malmö, Albert Johansson, Färjestad, Ludvig Hedström, Djurgården, Alex Brännstam, do, William Wallinder, Modo.

Forwards: Noel Gunler, Luleå, Daniel Ljungman, Linköping, Alexander Holtz, Djurgården, William Eklund, do, Oskar Olausson, HV 71, Jonathan Wikström, do, Arvid Costmar, Linköping, Simon Holmström, Vita Hästen, Lucas Raymond, Frölunda, Karl Henriksson, do, Elmer Söderblom, do, Emil Heineman, Leksand, Simon Robertsson, Skellefteå, Albin Sundsvik, do.