Björn byggde ett kapell hemma på gården: "Nu kan barnbarnen gå till morfars kyrka när de vill"

Efter att ha bott växelvis i Stockholm och Stöndarbränna, en liten by några mil utanför Sollefteå, valde Björn och Britt Krestesen att för några år sedan bosätta sig permanent på den ångermanländska landsbygden.

Under alla år har de renoverat, byggt ut och byggt nytt på gården vid skogsbrynet; Björn Krestesen har bland annat skapat en japansk stenträdgård som lockat ett ansenligt antal besökare genom åren, precis som den öppna ateljén. Allt, från färgval till utsmyckningar, är präglat av konstnärshand.

Men den senaste skapelsen, kapellet, är av mer privat karaktär.

– Jag fyller snart 70, och har hållit på med det här i 50 år. Från mina första försök som konstnär i min fars ateljé till det här kapellet, som jag har byggt och målat nu under hösten, säger han.

Historien börjar egentligen på Holmgång, en multikulturell festival som under flera år hölls på närbelägna Holms Gård. På Holmgång möttes ångermanländska kulturutövare och internationella artister; en stor hölada som byggts om för publika evenemang – med fönster i scengolvet rakt ned mot korna i ladugården – var navet.

Fonden – ladväggen – var traditionellt byggd med luftspalter.

– Man kunde se älven och naturen genom plankorna – det fanns ett inne och ett ute samtidigt. Mitt ena barnbarn Niilas, som då kanske var 4-5 år gammal, undrade då och många gånger senare "Kan vi inte gå till morfars kyrka igen", berättar Björn Krestesen.

Fröet till kapellet var sått.

Resor till Grekland och Mykonos, där det finns fler kapell än människor, blev en inspiration – precis som besöken på alla de väderbitna fiskekapell som återfinns längsmed hela Höga Kusten.

– Ulvön, Trysunda, det är något väldigt speciellt med de här små kapellen, den bondska varianten av kyrkorna. De känns så mänskliga, man känner händerna som utfört arbetet, det blir vackert och välkomnande utan att ha den dömande eller avskräckande kvalitet som de stora kyrkorummen kan ha, säger han.

– Jag har alltid velat bygga en stavkyrka, som Anders Åberg byggde på Mannaminne, den är otroligt vacker. Men när familjen unisont säger nej! så får man lyssna.

Jag skulle inte kalla mig kristen, men jag är känslig för stämningar och berättelser

I stället blev det ett rum, genomsyrat såväl av klassiskt form- och bildspråk som av Björn Krestesens djupt personliga dramaturgi.

– Jag har studerat gamla tekniker bland annat i Ytterlännäs gamla kyrka och på Gotland. Och jag har både återanvänt och byggt nytt; fönstren är gamla, dörren likaså, men kyrkbänkarna är nygjorda även om mitt mål har varit att de ska se gamla ut, nötta av händer och tid.

Och de gör de. Besökaren kliver rakt in i hjärtat av ett konstnärskap, in i något som känns som en blandning av medeltidskyrka, kapell och konstverk.

I stället för altartavla och en korsfäst Kristus finns en väggmålning föreställande Adam och Eva under ett äppelträd vars kvistar fortsätter under takåsarna långt ut i rummet. Paret avbildas nakna, blygt skylda av slingrande blomster; en hind kikar fram ur grönskan, svalor och vita duvor flyger in och ut ur bilden.

Liv och död, ljus och mörker, är teman som har följt mig hela livet

– När de lämnade odödligheten i Paradiset fick vi också våra liv, vår frihet, vår möjlighet att välja – och synden. Tack och lov att synden finns, Paradiset måste vara en väldigt tråkig plats, summerar Björn Krestesen.

I rummets andra ände finns en målning av en flotte på ett mörkt och stormigt hav; människogestalter klamrar sig fast vid stockarna, några har ramlat i vattnet. Vinden fyller det kantrande seglet; båten är på väg över floden Styx och den obevekliga färjkarlen Karon håller i rodret.

– Liv och död, ljus och mörker, är teman som har följt mig hela livet. Jag skulle inte kalla mig kristen, men jag är känslig för stämningar och berättelser, inte minst berättelser som ställt till med så mycket djävulskap som den här mångtusenåriga mytologin, säger han.

Och tankarna kan bli många i sällskap av handskrivna filosofiska sentenser, tummade gamla ting som bär på alldeles egna berättelser, målningar av Platon eller Hin Håle själv som glatt grinar på en vägg. Det knappt sju kvadratmeter stora rummet, med sittplats för sex personer, sjuder av ett slösande rikt idé- och tankemässigt innehåll, filtrerat genom konstnärens öga.

Ett kapell är det bara till formen; snarare är det ett camera spiritualis, ett själsligt rum för vila och reflektion i skuggan av skogens stora tystnad, ett kammarkonstverk vars rötter sträcker ut sig mot alla världsdelar och vars ekon vänder sig inåt, strålar samman mot den som befinner sig i rummet.

Och utanför står skogen, det helande utomhuset, ett skymningsblått rum precis utanför fönstret där snötyngda jättegranar vakar över det lilla röda huset i skogsbrynet.

Han lekte med tanken att kristna kapellet – men så blev det inte.

– Det är viktigt att det får förbli ett konstverk som inte får någon godkänd trollformel över sig, säger han.

Nu kan mina barnbarn gå till "morfars kyrka" när de vill

– Själv ser jag det mer som en installation, ett kapell iscensatt med mina egna målade draman. Ett själsligt teaterrum som jag undersökt av själviska skäl, nyfikenhet och för att sammanföra behov och idé. För att en dröm inte bara ska urvattnas som en bortglömd tanke.

Han sitter tyst en stund i sin kyrkbänk med den kallnande kaffekoppen glömd bredvid. Han småler.

– Nu kan mina barnbarn gå till "morfars kyrka" när de vill. Jag har skrivit i kapellet att man ska leva sin dröm; många drömmar har man och man ska vara ödmjuk när man tillåter sig själv att få förverkliga några.