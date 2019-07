Bildvimmel: Laleh intog Skule Naturscen - lockade tusentals besökare: "Det är en underbar kväll"

Senast Laleh var ute på turné var 2016 efter hennes sjätte album "Kristaller" som kom ut samma år.

Nu är det turnédags igen och under lördagen var det tid att göra det nordligaste stoppet under sommarturnén.

Scenen? Ingen mindre än mäktiga Skule Naturscen vid foten av Skuleberget.

37-åringen som bland annat deltagit i TV4:s program Så mycket bättre har satt stora spår i den svenska publikens hjärtan. Något som syntes väl när hon klev upp på scenen och möttes av över 4 000 glada personer i publiken, däribland statsministern Stefan Löfven.

– Va fina ni är, utbrast Laleh och förklarade kvällen invigd med låten "Knock Knock" från det senaste albumet "Vänta!".

Därefter bjöds det på nya och gamla låtar som "Make me smile", "En stund på jorden", "Aldrig bli som förr" och självklart klassikern "Some die young" som levererades 39 minuter in i kvällens spelning.

Stämningen bland publiken var på topp långt innan första tonen hördes och med besökare från landets alla hörn i åldrarna ung till gammal blev det snabbt en folkfest av rang.

– Laleh plus Skule är lika med sant, säger Eva Hallingfors från Umeå som var på plats med Erik Forsman.

De berättar att det inte är första gången de besöker Skule Naturscen.

– Vi har varit på Skulefestivalen ganska många gånger. När Laleh skulle hit var det givet att komma hit. Hon skriver bra texter och hon är sin egen, säger Eva Hallingfors.

Som många andra på området hade Ullångersborna Ingela och Joakim Nordlander tillsammans med Marceline Hirwa tagit plats i det varma gräset för att lyssna på stjärnan.

– Det här kommer bli en fantastisk kväll. Hon är en väldigt bra artist, det är en underbar kväll och det är en fantastisk scen, säger Ingela Nordlander.

Och mycket riktigt såg det ut att bli en fantastisk kväll för alla inblandade. Framförallt när det blev allsång till "Bara få va mig själv" dryga timmen in i kvällen.