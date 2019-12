Bildmingel: Stor förväntan inför sista Star Wars filmen: "Jag är så nervös så jag vet inte vart jag ska ta vägen"

Den elfte och sista Star Wars-filmen i ordningen hade premiär i kväll onsdag 18 december och avrundar därmed sagan om Skywalkers.

Vi träffade Rolf Nordström och Mona Selinder som just hade sett första föreställningen av The rise of Skywalker.

– Den var jättebra. Man har fått ihop karaktärerna och så finns småhumorn. De har lyckats riktigt bra och fått ihop de tre sista filmerna på ett bra sätt. Den här sista var lite lycklig i slutet. Jag gillar lite mörkare slut, säger Star Wars fantasten Rolf Nordström och skrattar.

– Jag kan replikerna utan till på alla gamla. Jag har sett alla nio filmer på bio. När jag såg första 1977 var jag tolv år. Jag var i trans i en vecka. Man hade aldrig sett någon liknande och sedan har det hängt med.

Vilket betyg skulle du ge sista filmen The rise of Skywalker?

– Om man räknar ett till fem så skulle jag ge den fyra. Den var spännande och med en del twister.

Känns det tråkigt att det är slut?

– Det gör det alltid. Men det kommer säkert fler spinoffs. Det är som ett helt universum hela det här, säger Rolf Nordström.

Sedan träffade vi personer som väntade på att komma in på andra föreställningen.

Magnus Gulliksson var en av dem. Så här säger han varför han uppskattar Star Wars så mycket:

– Det är en bra fantasiflykt och man kan drömma sig bort till något bättre. Det är mycket sorgligt att det är sista filmen. Jag kommer säkert att gråta när jag går ut i kväll.

Favoritfilm?

– Jag tycker att de gamla filmerna var bra. Från 1977 till 1983.

Har du någon favoritkaraktär?

– Apan Chewbacca är rolig.

Kompisarna Joel Bergström och Gustav Jonsson har sett alla filmerna många gånger.

– Filmerna är spännande och det är mycket händelser. Det är inte stilla så mycket, utan det händer saker hela tiden. Och saker händer när man inte tror att det ska hända.

Joel Bergström säger att han gillat andra filmen bäst, Jedins återkomst. Och båda gillar Yoda bäst.

Bella Törnlund kom med pappa Mattias.

– Man är född och uppväxt med Stars Wars. Det är lite vemodigt att det är den sista filmen men det kommer att komma många spinoffs, säger Mattias.

Varför är filmerna så bra?

– Jag har svårt att sätta fingret på. Det är fantastiskt bara. Fantasin och rollkaraktärerna är otroligt bra. Yoda är den stora favoriten, säger Mattias.

– Jag är så nervös så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag gillar Stars Wars och har längtat efter den här filmen i flera år, säger Magnus Edlund.

Vad är tjusningen med Star Wars?

– Vad ska jag säga. Allt. Min favoritfilm är sjunde.

Magnus Edlund kom till premiären tillsammans med Ronja Nilsson.

– Vi har laddat upp med att se alla filmer. Vi har uppdaterat oss, berättar Magnus Edlund.

Isak Söderlind är också ett stort fan.

– Min favoritfilm är tvåan. Jag har svårt att säga varför filmerna är så bra. Det är bara någonting som passar, för filmerna innehåller så mycket olika saker. Det känns som om vem som helst kan tycka om filmerna. Det är så brett och det finns alltid någonting som passar någon.

Mamma Birgitta Söderlind:

– Man är spänd på att se hur de ska knyta ihop allting.

Vi träffade Oskar Wågberg utanför biografen. Han var förväntansfull.

– Jag hoppas att den är bra. Min favoritfilm är trean, Revenge of the Sith.

Göran Pettersson är chef för biografen Palladium. Han är givetvis lycklig att man visar sista filmen i Star Wars.

– Det här är väldigt stort. Största filmen i år. Det har varit stort tryck på biljetterna under första dagen. Vi kör tre föreställningar. Sedan lär filmen gå över helgerna och en bra in i januari, säger Göran Pettersson.