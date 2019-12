BILDEXTRA: Tusentals Härnösandsbor tog sig till torget för att möta idolerna – Gotte hyllades på scenen

Vilken kväll det blev både för idolerna Tusse, Freddie, Dao och allas vår egna Gotte. I närmare en och halv timma underhöll de, blev intervjuade och hyllades om vartannat. Trots att det under kvällen frös på och temperaturerna sjönk lät sig Härnösandsborna inte hindras från att fylla stora torget. Omkring 2000 personer hade tagit sig dit för att se idolerna.

– Wow – det känns som att det är fler personer här än i Globen. Vad häftigt att se så många här ikväll, sa Dao som var först ut på scenen.

Hon sjöng bland annat Robyns megahit Dancing on myn own tillsammans med Freddie på gitarr.

– Det här är en låt jag ville köra under tävlingen, men då passade det aldrig, förklarade hon.

Efter det var det Freddies tur att själv kliva upp på scenen och Idol-tvåan fullkomligt exploderade av energi. Idolvinnaren Tusse möttes likaså av jubel och han fick publiken att dansa till sin version av Whitney Houstons How will I know.

Och sen var det dags för Gotte. Han kom visserligen inte etta i Idol, men han vann folkets och Härnösandsbornas hjärtan. Och under torsdagskvällen fick han även motta priset Årets Härnösandsambassadör från kommunalrådet Andreas Sjölander (S).

– Du har varit en fantastiskt ambassadör för Härnösand och för glesbygden under hela den här resan. Grattis till alla framgångar och lycka till i framtiden, sa han.

