BILDEXTRA: Timrå IK klart starkast – körde över Modo Hockey: "Kraft, klass och kvalitet"

Timrå IK vann höstens första försäsongsmöte mot Modo Hockey med 4–0 i Örnsköldsvik. Modo vände tillbaka med en 2–0-seger i returen i Timrå.

När lagen möttes i SCA-cupens sista match gick Timrå IK vinnande ur den striden och tog, förutom den tunga prestigesegern även andraplatsen i turneringen efter obesegrade Björklöven.

I första perioden prickade Marcus Hardegård in 1–0 för Timrå.

Och i andra växlade Fredrik Anderssons mannar upp rejält. Han manade på sina mannar med mantrat "många avslut" och det gav effekt.

1–0 blev 5–1 i en intensiv mittperiod. Timrå IK var överlägsna och vann exempelvis skotten med 14–3 och det var Modomålvakten Anthony Peters som jobbade allra hårdast av Ville Nieminens mannar.

SCA-cupens avslutningsrond blev en teknisk knock out från Timrå IK. Laget från Medelpad hade kraft, klass och kvalitet. Modo Hockey kan mycket, mycket bättre.

► Matchens ...

... argaste var Daniel Sylwander som skällde på domarna i samband med att Viktor Lodin gjorde 4–1 till Timrå. Modoforwarden åkte på 2+10 minuter för "abuse of officials" och under utvisningen passade Sebastian Hartmann på att skicka in förödande 5–1 till TIK.

... transportsträcka. Den tredje perioden som, på det stora hela, var en 20 minuters färd mot natt. Timrå stängde butiken redan i den andra.

► Matchens tre bästa spelare i Modo Hockey

1) Jeremias Lindewall. Junior som debuterar och, enligt Pelle Hägglund som kommenterade matchen i vår sändning, "den ende som försöker någonting".

2) Anthony Peters. Blev nästintill sönderskjuten av länsrivalerna i Timrå under matchen. 14 skott i första och 14 i andra. Gjorde det han kunde, men fick förtvivlat lite hjälp av sina medspelare.

3) Kalle Jellvert. En av få i Modo Hockey som kan lämna Gärdehov med hyggligt rak rygg.

► Matchens tre bästa spelare i Timrå IK

1) Marcus Hardegård. Vägvisare vid 1–0 – men det är mer än det som gör att Timråbacken får betyget bäst i TIK. Han var en offensiv gigant och spelade genomgående stabilt.

2) Viktor Lodin. Vass på nytt och visar gång på gång vilken kvalitet han har som hockeyspelare. Ser oerhört fokuserad ut.

3) Morten Madsen. Gammeldansken behåller sin styrka och ser rapp och vass ut. Kommer att bli oerhört nyttig för Timrå IK den här säsongen.

► Matchen

Modo Hockey–Timrå IK 1–6 (0–1, 1–4, 0–1)

Första perioden: 0–1 (11.56) Marcus Hardegård (Jonathan Dahlén, Morten Madsen).

Andra perioden: 0–2 (21.26) Morten Madsen (Marcus Hardegård, Jakob Ragnarsson), 1–2 (24.33) Gustav Olhaver (Kalle Jellvert), 1–4 (31.37) Viktor Lodin, 1–5 (32-22) Sebastian Hartmann (Albin Lundin, Jonathan Dahlén), spel fem mot fyra.

Tredje perioden: 1–6 (54.23) Jens Lööke (Jonathan Dahlén, Albin Lundin), spel fem mot fyra.

Skott: 21–40 (9–14, 3–14, 9–12).

Utvisningar, Modo: 3x2, 1x10. Timrå: 4x2.

Domare: Petter Norman och Daniel Eriksson.

Publik: 50.

► Slutställning SCA-cupen 2020

1) Björklöven, 3 0 0, 15–8, 9 poäng.

2) Timrå IK, 1 1 1, 13–8, 5 poäng.

3) Modo Hockey, 1 0 2, 4–12, 3 poäng.

4) Mora IK, 0 1 2, 6–10, 1 poäng.

► Fler bilder från matchen