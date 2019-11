BILDEXTRA: Succé för "Local is the new black"

Glögg, gospel och god stämning var det när Kristoffer Gallerian tog emot julklappsjagande Kramforsbor under lördagen. Med nya konceptet "Local is the new black" vill man få folk att vilja handla mer lokalt.

– Det har varit massa folk överallt och alla säger att de känner bra julstämning, säger Kramfors Handels centrumutvecklare Caroline Strindlund.