BILDEXTRA: Stämningsfullt när Emil Assergård, Sara Varga och Lars Hägglund tog ton i Sollefteå

Julmusik, javisst! Men också en hel del egna låtar.

När den folkkära trion klev in i kyrkan var stämningen avslappnad. En efter en introducerade de sig själva och först ut var Lars Hägglund som inledde med klassikern Have yourself a merry little Christmas, eller julsångernas julsång som han själ valde att kalla den. Den följde han sedan upp med en annan godbit. Nämligen The Christmas Song.

– Nu när vi skulle komma hem till jul allihop ville vi passa på att genomföra en konsert, berättade han.

Eller en är det ju inte. Det blir en till på torsdag i Långsele kyrka för den som missade tisdagens.

Efter Lars Hägglund var det Sara Vargas tur som bland annat sjöng Vad gör vi nu och Julens tid. En låt som är skriven av henne själv tillsammans med Lars Hägglund för den skånska trion Consilium cantores.

Och efter henne var det Emil Assergårds tur att kliva fram till mikrofonen. På andra sidan stan, Solglasögon i december och Nyår hann han bland annat riva av. Och från kyrkbänkarna nynnade flera ur publiken med till varje ord.

BILDEXTRA: