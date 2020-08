BILDEXTRA: Skepp ohoj – fartyget Älva på besök i Häggvik: "Fantastiskt ställe"

När Allehanda.se pratade med Sören Engzell, kapten på M/S Älva, under måndagens förmiddag skulle skolskeppet precis lämna Härnösand och bege sig vidare till Nordingrå. Fartyget med sina 44 meter i längd och 7,2 meter i bredd beräknades vara framme i Häggvik till kvällen.

– Vi ska försöka klämma oss in. Jag skulle kunna tänka mig att det här är det största fartyget som kommit till Häggvik någon gång, sade Engzell.

Mycket riktigt – vid 19-tiden under måndagskvällen gled skeppet in över Kråknäsfjärden. Nyfikna människor tittade ut från sina stugor och inför publik fick gymnasieeleverna ombord visa sina färdigheter när det var dags att ankra – något de klarade av utan problem. Men så har de också övat en del under den gångna veckan.

– Jag tycker att det funkar riktigt bra att leva så här. Man börjar komma in i det nu, att vara nattvakt och allt som hör till, säger Edvin Kvissberg, en av eleverna från klassen ombord.

De 28 eleverna från Marina Läroverket i Danderyd tillsammans med två lärare och en besättning på sju personer startade sin resa den 3:e augusti när de begav sig av från Stockholm. När de återvänder dit igen har de seglat på havet i två veckor.

Vanligtvis brukar elever vid skolan få segla i Europa, Marocko eller Kanarieöarna. Men på grund av coronaviruset är det istället den svenska kusten som gäller i år.

– Trots att det inte blev som det var tänkt är det ändå jättekul. Vi skulle inte ha haft någon täckning om vi åkt till Kanarieöarna, men det har vi här, säger William Karlsson Westin innan han hejdar sig.

– Förutom i hytterna, men det gör inget. Jag skulle aldrig ha lärt mig rubiks kub annars, lägger han till.

Längs kusten besöker de platser som kan vara intressanta för eleverna och i Häggvik ska de göra en påhälsning vid Mannaminne.

– Vi kände att vi ville ta med eleverna dit för att det har ett stort allmänintresse. Jag var själv där för många år sedan och tycker att det är ett fantastiskt ställe, säger Engzell.

Han berättar att besättningen vanligtvis gör nio resor tillsammans med olika klasser och att dessa är utspridda över hela året. Men rådande omständigheter gör att man istället valt att försöka klämma in åtta resor längs den svenska kusten under säsongen.

– Säsongen blir förkortad i och med att vi brukar kunna åka till varmare områden. Istället har vi försökt kompensera det med att köra igång lite tidigare och just den här klassen som är ute nu fick ett lite avkortat sommarlov, berättar han.