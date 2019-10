BILDEXTRA: Sjögården i Härnösand är till salu – ägaren siktar vidare mot nya projekt

Under torsdagen meddelade ägarna via sociala medier att gården byggd 1936 kommer att säljas efter nyår.

Isedora Skogström drev tidigare ett populärt bed and breakfast i byggnaden som just nu hyrs ut som självhushåll.

Hon vet vem hon vill ska köpa gården.

– Jag skulle helst se en person som kan bo där på heltid ta över. Någon som ta tillvara på den vackra byggnaden.