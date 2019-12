Bildextra: Se det spektakulära fartyget som smugit in i Ö–viks hamn: "Kaffet har en strykande åtgång"

HMS Visby är en korvett av Visby-klass och tillhör 4.Sjöstridsflottiljen. Strax söder om Stockholm, i Berga finns hemmabasen. Att hon befinner sig i mellersta Norrland är en del av det uppdrag som försvarsmakten har, att sjöövervaka Sveriges långa kuststräcka.

Sjöövervakning är en vanlig uppgift för flottans fartyg. Det innebär att fartyget bevakar fartygsrörelser som sker i Östersjön för att kunna kolla om det händer något utöver de normala trafikrörelserna.

– Vi är i Ö-vik på ett planerat hamnstopp för bland annat bunkring av brännolja under ett sjöövervakningspass, säger Örlogskapten Tobias Widén.

På bryggan fick Allehanda en pratstund med en av sjömännen ombord, Lina Berglund Noréus. En Ö-vikstjej som arbetar sedan sex månader som signalspaningsoperatör ombord på HMS Visby.

– Det är jätteroligt att besöka min hemmahamn om man kan säga så. Det är visst första gången som just Visby besöker staden, säger Lina Berglund Noréus.

Lina Berglund Noréus berättar att hon varit med i Sjövärnskåren sedan hon var 15, sedan gjordes grundutbildningen i Karlskrona och när hon blev klar i juni blev hon direkt anställd i marinen.

– Det känns kul att vara Ö-vik, men lite ironiskt att jag inte kan kliva av. Jag ska ju upp igen till jul, säger Visbys signalspaningsoperatör.

HMS Visby ser inte riktigt ut som andra traditionella fartyg. Fartyget är ett så kallat stealthfartyg, det första i världen faktiskt med fullt utvecklad stealth-teknik.

Visby-klassen är byggd för att minimera risken att bli upptäckt på radar. HMS Visby och hennes fyra systerfartyg tillhör en fartygsklass med många användningsområden: ytstrid, ubåtsjakt, minröjning, havsövervakning och sjöfartsskydd med mera.

Marinen är ständigt insatsberedd och har alltid vapenlast ombord för att snabbt kunna skifta fokus från fredlig patrullering eller övning till skarpa insatser. Ombord finns både sjunkbomber, missiler och torpeder.

– Vi har en besättning på 43 personer, samtliga är fast anställda. Alltså inga värnpliktiga, säger fartygschefen Tobias Widén och fortsätter:

– 16 av besättningsmännen är sjömän, ganska liten andel på grund av att mycket av arbetet ombord är automatiserat. Resterande är officerare med relativt lång utbildning, då systemen ombord ofta är avancerade.

Fartyget drivs av två dieselmotorer i de lägre farterna samt fyra gasturbiner för farter över 30 knop.

– Besättningen bor och äter ombord under tiderna till sjöss. Kaffet har en strykande åtgång under sjövakterna och som kuriosa kan nämnas att vi förbrukade 700 liter kaffe under en längre övning, säger fartygschefen med ett skratt.