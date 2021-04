BILDEXTRA: Paret totalrenoverar det fallfärdiga huset utanför Ö-vik – följ med in i det gigantiska projekt: "Allt var snett och vint"

Längst upp mot skogskanten kurar det, huset på höjden, och blickar ut över åkrarna och Lövsjösjön.

Här håller Jessica Svedberg och Johannes Nordin på att sakta men säkert skapa sitt framtida hem, i huset som stått här sedan 1861.

– Alla runt omkring oss skrockade och menade att huset bara var att elda upp, säger Johannes.

– Men vi tyckte det var så tråkigt att se ett så gediget hus bara förfalla, inflikar Jessica.

– Självklart finns det jättestora problem i huset men det finns ju saker som går att rädda också, betonar Johannes.

Johannes Nordin är jordbrukare och driver tillsammans med sin bror Lövsjö gård där också sambon Jessica Svedberg arbetar. Förutsättningarna när paret började söka bostad var att det skulle vara när till jobbet

– Under vår, sommar och höst är det många och långa arbetsdagar, med konstiga arbetstider. Då är inte rimligt att behöva ta bilen till jobbet varje dag, säger Johannes.

Huset i Butsjöböle har de senaste 30 åren bara nyttjats som sommarbostad, och knappt det menar Jessica.

– Huset har bebotts ungefär en vecka varje sommar. Mest för att kolla till det misstänker jag. Och det är bara det gamla köket och salen som har använts, säger hon.

Det är ett intressant hus de påbörjat renoveringen av. Huset är byggt 1858 - 1861, båda noteringarna har hittats i huset. Och det kan nog stämma för det var många hus här runt omkring som byggdes vid den tiden berättar Johannes.

Det nuvarande huset är faktiskt bara halva huset.

– Som vi har fått det berättat för oss, av äldre människor här i byn, så delades hemmanet när två bröder ärvde gården. De delade inte bara på marken utan också på huset. Först flyttades den andra halvan ned till vägen. Ett par år senare flyttades det till andra sidan vägen och därefter såldes det bort när den brodern åkte till Amerika, berättar Johannes.

– Fatta hur stort det måste ha varit innan delningen, inflikar Jessica.

Det ser inte mycket ut för världen, huset, som det står just nu. Johannes och Jessica har gjort ett jättejobb de senaste dryga halvåret men det är nästan svårt att förstå, det syns liksom inte.

– Huset hade ursprungligen torpargrund men på grund av att det finns vattenkällor runt om på tomten har det under årens lopp runnit in vatten under huset som sedan frusit på vintern och sprängt sönder stenarna i grunden, beskriver Johannes.

Det i sin tur har inneburit att huset hade satts sig flera tiotals centimeter i sydöstra hörnet med röta till följd i de nedersta stockarna. Jessica och Johannes har lyft och riktat till huset så mycket det bara varit möjligt. Alla gamla stenar och jordmassor från den gamla torpargrunden har fraktats bort och de har gjutit en helt ny grundplatta.

– Allt var snett och vint. Det brukar det ju vara i gamla hus men här var det extremt. Det finns absolut ingenting som är rakt. Vi har fått rikta efter ögonmått, säger Johannes.

– Det är gamla köket, ska bli kök igen. Där har vi tvingats kapa bort ett antal stockar på grund av röta. Men det gör inget för det kommer att döljas av köksskåpen, säger Jessica.

På ovansidan huset tar en utbyggnad sakta form. Här blir det entré och tvättstuga bland annat, och öppet upp i nock. Nya fönster, ny falsad plåt på taket, ny panel på ytterväggarna, i princip blir det nya ytskikt i alla rum invändigt medmera, medmera. Det är mycket kvar innan det är beboeligt.

Det är ett gigantiskt projekt Jessica Svedberg och Johannes Nordin tagit på sig, men det verkar inte ha avskräckt dem.

– Vi var väl medvetna om att det var ett stort och överväldigande projekt vi startat så vi har inte blivit avskräckta av vad vi stött på hittills, bedyrar Johannes.

– Vi har än så länge inte stött på några problem som vi inte vetat om, förklarar Jessica.

Tidplanen då, hur ser den ut?

– Vi har sagt att det ska gå att vara inomhus på nedervåning, även om det är utan värme, till jul i år. Huset ska vara vädertätat och det ska gå att börja med interiören nästa vinter. Den ursprungliga planen, som fortfarande är aktuell, var att nedervåningen skulle vara beboelig senvintern 2022.

– Det blir inte mycket gjort för mig när snön försvinner. För då försvinner jag också, då jobbar jag bara, säger Johannes. Från april till oktober.

– Förhoppningsvis har vi hunnit lägga taket innan Johannes försvinner i vår. Det blir ett falsat plåttak och sedan är tanken att jag ska köra fasaden i sommar, så mycket jag bara kan, förklarar Jessica.