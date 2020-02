BILDEXTRA: Modo stod för en av säsongens starkaste insatser – besegrade Leksand i Niphallen

Under lördagen bjöd Modo in till match, men inte i Fjällräven center. Platsen för drabbningen var i Sollefteå för allra första gången. Motståndet stod Leksands IF för och läktarna var välfyllda.

Modo satte ribban högt och förde spelet i stort sett matchen igenom. I första perioden hade hemmalaget 24 skott på mål, men Leksands målvakt Julia Nilsson hade en ganska bra dag på jobbet. Inget av skotten gick in.

Det kändes lite förvånande när Leksand gjorde matchens första mål fyra minuter in i andra. Men den tanken höll sig inte länge, bara elva sekunder senare kvitterade Modo genom Ronja Mogren.

– Vi gick in med inställningen att ha högsta fart från start, och det tycker jag att vi lyckades med. Om vi låg på en nivå på 7 av 10 innan första målet av Leksand, så höjde vi oss till 8,5 efteråt. Det kanske var det målet vi behövde för att höja oss ytterligare. Det blev en annan glöd hos spelarna, säger Modos huvudtränare Björn Edlund.

Där och då släppte det. Innan andra perioden var slut stod det 3–1.

– Vi har mycket puck-kontroll och spelar smart. Vi stängde ner deras försök framåt, fick dem att släppa ifrån sig pucken och vände spelet. När vi spelar på det sättet blir det tufft, för motståndarna, säger Björn Edlund.

Men det släppte ännu mer i slutet av tredje perioden, där Modo drog i från ytterligare och avslutade matchen med 6-1.

– Det märks tydligt när axlarna på spelarna sjunker. Det var en väl genomförd match, säger Björn Edlund.

Det märks inte minst på skottstatistiken. Modo hade allt som allt 60 skott på mål. Det gick sus genom publiken på plats, vid fler än ett tillfälle.

– Över 60 minuter är matchen säsongens mest jämna, höga nivå. Jag är väldigt nöjd, säger Björn Edlund.

Segern under lördagen betydde vinst två dagar i rad, under fredagen besegrade de Brynäs på övertid.

– Vi ska gå in i de sista matcherna och försöka avsluta på bästa sätt. Det är vår inställning, säger Björn Edlund.

Och att matchen spelades i Niphallen beskriver han som bara positivt.

– Det har varit roligt, det är en väldigt fin hall och vi är tacksamma för att ha fått spela här och att vi fått låna alla faciliteter, avslutar Björn Edlund en lyckad eftermiddag i Sollefteå.

Matchfakta

Modo–Leksands IF 6–1 (0-0, 3-1, 3–0)

Andra perioden: 0–1 (04.10) Ella Albinsson (Kajsa Arnborg), 1–1 (04.21) Ronja Mogren (Nathalie Lidman), 2–1 (10.46) Marion Allemoz (Agata Sarnovska), 3–1 (15.23) Wilma Sundin (Marion Allemoz).

Tredje perioden: 4–1 (09.46) Lore Baudrit (Gracen Hirschy), 5–1 (17.46) Mina Waxin (Lore Baudrit), 6–1 (18.31) Agata Sarnovska (Lore Baudrit).

Skott: 60-25 (24–10, 17–9, 19–6).

Utvisningar: Modo 2 minuter, Leksand 3 x 2 minuter.

Domare: Robin Ranje, Edvin Flygar, David Olsson.

Publik: 173, Niphallen Sollefteå.

Bilder från matchen: