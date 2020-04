BILDEXTRA: Konsthallen håller öppet i coronatid – missa inte spännande möten mellan träd och människor

Marie Holmgrens tecknade träd är ett kapitel för sig. Tecknade i blyerts, sammanfogade av tiotusentals silvergrå punkter på papper med människans mått, förvandlas de taniga frötallarna till personporträtt och individer.

– Det var en del i en sorgebearbetningsprocess och viktigt att det var träd som kropp, i min storlek, berättar Marie Holmgren.

Temat träd växer vidare ut i rummet; längre bort står tre skulpturer av trädstammar. Den hudrosa färgen förstärker känslan av kropp, både mänsklig och omänsklig; som tre utomjordingar står de där med utläkta skador, svulster och tickor som klamrar sig fast vid stammarna, i full färd med att bryta ned veden.

Att göra det välbekanta främmande är en vital och spännande del av konsten

Det är välbekant men ändå främmande, en verklighet bestående av idel kända element som har skakats om i tärningsspelet och sprider ut sig i nya kombinationer. Upplevelsen är förbryllande, som en nonsensdikt man både begriper och inte; Lewis Carrols klassiska "Jabberwocky" ekar genom rummen:

’Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe:

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

Tickor och andra typer av arboreala utväxter sprider sig vidare, sitter som små smycken på väggen. I den angränsande rummet hänger vad som ser ut som en serie tunt skivade trädstammar med årsringarna synliga under tunna lager av ljus färg; planeter som svävar mot den vita väggen – det är porträtt, säger Marie Holmgren.

Hennes värld blandas med Inger Bergströms; en mer handfast verklighet där tyg och textila mönster är bärande element. Tunga, mönstrade glasskivor, söndersågade möbler och målade, mönstrade objekt interfolierar Marie Holmgrens berättelser om trä och träd; ett luftigt handlag möter ett tyngre och i viss mån våldsammare.

De cirkelformade styckena, omsorgsfullt utklippta ur mönstrat tyg, fascinerar med strömningar och mönster som kunde vara vattnets virvlar eller träets ådringar. Tredimensionella stycken i lapptäckesteknik förvirrar som Eschers bildgåtor tills man kommer nära och ser hur de är gjorda.

Tyget har alltid funnits hos Inger Bergström; textilens kraft och möjlighet gör det möjligt att jobba med den på många olika sätt, inte minst tredimensionellt och skulpturalt.

– Man f¨år så mycket gratis av att jobba med tyg, i själva textilen finns så många referenser, så mycket kultur, så många minnen, säger hon.

På konsthallens nedre våning visar Härnösands konstförening en utställning av Sundsvallskonstnären Fredrik Wimmercrantz – färgstarkt spretande men med en stark känsla för form och komposition.

Jag fastnar främst för porträttbilderna med överliggande, barnsliga streckteckningar; ett roligt och effektfullt grepp. Ett strängare urval hade dock kunnat lyfta utställningen ytterligare ett snäpp.

Utställningarna pågår till den 11 april.

BILDEXTRA: