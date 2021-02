BILDEXTRA: Hundraårig skola blir konstnärsparadis i Björkå – Anneli bygger själv sitt hem

För några år sedan hittade Anneli Nowén sitt drömhus – den mer än hundra år gamla skolan i Björkå utanför Sollefteå. Trots att renoveringsbehovet var väldigt stort och varken vatten eller el fanns indraget så blev hon blixtförälskad i den pampiga byggnaden.

Och nu har hon och katterna flyttat in i de första färdiga rummen.

– När jag först såg det tyckte jag att det var ett otroligt vackert hus, trots att det farit så illa, säger hon.

Precis som många andra ödehus hade skolan utsatts både för naturens krafter och mänsklig destruktivitet.

– Skog hade vuxit upp tätt inpå knutarna. Ytterdörren stod öppen och folk hade förstås tagit sig in, eldat, förstört och stulit det mesta som satt löst. Fönster var trasiga, trappan hade rasat, i vissa rum fanns inga golv. Men jag såg hur vackert det var under all förstörelse.

Anneli Nowén fick köpa huset för en billig summa och hade planen klar – att leva så billigt som möjligt och renovera huset för pengarna som blev över. Och så blev det. Hon har gjutit golv, satt panel, kaklat, byggt trossbotten, isolerat, målat tak, tryckt tapeter och mycket mer.

– Jag vet en del om renovering sedan tidigare, och det man inte kan får man lär sig allteftersom man håller på. Det blir ju en hel del att fundera över. Men det finns ju massor av instruktionsfilmer om det mesta på nätet, säger hon och skrattar.

I grunden är Anneli Nowén designer och konstnär och har bland annat drivit företag under många år. Just nu jobbar hon som ansvarig för Apotekshuset Konst & Kultur i Sollefteå; under de senaste åren har en stor bit av lönen gått till den gamla skolan i Björkå som hon nu renoverar bit för bit.

– Jag har bott i lägenhet i Sollefteå och försökt leva så billigt som möjligt. Och mycket av det material jag använder är återvunnet eller begagnat; till exempel fanns köksskåpen redan här, men jag måste flytta dem och bygga på dem med andra gamla skåp.

Men först behövde hon ett rum att bo och sova i.

– I juni 2019 bestämde jag mig för att flytta hit. Det var väldigt enkla omständigheter, under första halvåret hade jag utedass och vattendunk och renoverade på min lediga tid. I december fick jag vatten upp på övervåningen och en toalett på nedervåningen – det var värsta lyxen!

I dag har hon hunnit en bit längre på vägen, med flera inredda rum. I köket knastrar järnspisen, vardagsrummet har handtryckta tapeter på lump- och spännpapp med en pampig kakelugn i hörnet, det angränsande rummet är ett mörkt och mysigt bibliotek med antika möbler och massor av konst på väggarna.

Det första rummet som hon övernattade i, en sovalkov med uppvärmt pentry, har fått en walk-in-closet – och en ny toalett med dusch finns också på övervåningen.

– Jag hade tur och hittade en jättebra hantverkare för det. Guld värt, kommenterar hon.

Men det är fortfarande mycket att göra i huset. På nedervåningen är det mesta kallställt; rummen är under uppbyggnad och en välbekant syn av byggbråte och undanställda ägodelar möter oss när hon visar runt; huset är stort, varje våning är på 180 kvadratmeter.

Sommartid använder hon den gamla skolsalen som ateljé och visningsrum och har bland annat deltagit i konstrundan. Men ateljén väntar på värme och el, och taket på solceller.

– Visst undrar jag ibland över det här att bo ensam, med allt jobb. Det är ju jag som ska fixa allt från snöskottning och vedhämtning till att bilen startar på morgonen, säger hon.

– Värmen var en utmaning eftersom det inte var draget för vattenburet; jag har klarat mig på en mix av direktverkande el, kakelugn, öppenspis och vedspis. Men samtidigt är det ju väldigt meningsfullt och roligt med allt arbete; jag har inte ångrat en sekund att jag flyttade hit, säger hon.

Under vinterns stora snöoväder var Björkå en av de byar som drabbades hårt. Strömavbrott på sju timmar, nio timmar och tre timmar följde tätt inpå varandra

– Jag hade tretton grader i huset så det var bara att kliva upp och börja elda. Men lite strapatser får man inte rygga för, allt beror på vad man har för inställning till svårigheter. Ser man det som ett problem så blir det problem, ser man det som en utmaning så blir det något helt annat.

Anneli Nowén är uppvuxen i Bollsta men bodde under många år i Stockholm tillsammans med sin dåvarande man. När barnen kom ville föräldrarna ge dem samma uppväxt som de själva hade haft.

– Vi köpte en gård utanför Sollefteå, nuvarande Norrfrid, och flyttade dit med stora drömmar i bagaget. Vi hade renoverat två lägenheter i Stockholm och gillade båda att fixa. Men med tiden började det knaka i fogarna och efter tretton år gick vi skilda vägar – och då tyckte jag att det var skönt att flytta till en lägenhet.

Men längtan efter lantliv och eget hus började snart spira igen.

– Jag började känna att jag ville ha en ateljé, och ett hus att renovera. Och på den vägen är det.

Målet på lång sikt är att förvandla huset till ett konstnärshus där besökare ska kunna bo och arbeta, där man kan arrangera utställningar, residens, kurser, konsthappenings och mycket annat.

Som en del av konstrundan har Anneli redan haft en hel del konstaktiviteter på plats.

– Drömmen om ett konstnärshus har jag burit med mig hela tiden, att dra in el, sätta in eldstäder och ställa i ordning nedervåningen också. Det kommer att ta tid – men det är ju så roligt!

BILDEXTRA: