BILDEXTRA: Här utrotas giftväxten i Sollefteå – kan ge frätskador: "Det är roten vi vill åt"

Sedan några veckor tillbaka har Ramviks entreprenad behandlat ett stort bistånd av jätteloka i Sollefteå. Området det rör sig om är järnvägssträckan mellan Lidl och Nipstan.

– Vi hoppas att det inte finns en enda växt kvar inom tre till fyra år, säger Kjell Lindén, som jobbat med bekämpning av jätteloka i tre års tid.

På plats är också Inger Hjeltström. Det är hon som gör det tunga jobbet, förklarar Kjell. Med hjälp av vatten på 110 grader bekämpar Inger jättelokan. Från tanken åker vattnet genom en vattenslang till ett munstycke.

– Det är roten vi vill åt. Genom att spruta hetvatten ner i marken på roten dör växten, berättar Inger.

Jättelokan är en invasiv växtart, men den är också giftig. Växtsaften i kombination med solljus kan ge alvarliga brännblåsor på huden. Även om Inger aldrig behöver ta i jättelokan, använder hon ändå skyddskläder. På vattentanken finns det en inbyggd dusch. Den är bra dels för att skölja bort eventuell växtsaft, och dels för att svalka sig.

– Det går att göra jobbet utan skyddsutrustningen, men vi tar alltid det säkra före de osäkra, säger Kjell Lindén.

Förut har jättelokan bekämpats med gift, men det är nu inte godkänt av EU längre, vilket Kjell tycker är bra. Han menar på att det finns nog med förgiftade marker runt om i landet.

– Vi använder vanligt dricksvatten för att få bort jättelokan. Det är lite medel i vattnet, men det är för att skydda utrustningen. Dessutom är det miljögodkänt, berättar Kjell.

Trots varmt väder fortsatte Inger och Kjell att bekämpa jätteloka sent in på kvällen. De skulle inte hinna med allt under dagen, så de planerar redan in nästa arbetspass längs järnvägen.

