BILDEXTRA: Han målar Höga Kustens drömmar – landskap i vila och rörelse när Lars Ahlström ställer ut

Han är närmast en institution i Örnsköldsviks kulturliv – som bildkonstnär, performanceartist, video- och ljudkonstnär. Lars Ahlström har många strängar på sin lyra; när jag frågar honom hur länge han varit verksam som konstnär måttar han med handen någon meter över golvet.

– Alltid, säger han och plirar med ögonen.

– Men jag har sett till att ha ett jobb vid sidan om för att dra in pengar. Det behövs.

Ett Lydia Lunch-citat, uppspikat vid dörren, förtydligar: If it´s for the money, you´re not doing art – you´re doing commerce. Det är inte den enda aforismen; runt konsthallens väggar finns flera andra kärnfulla sentenser, alltid i sällskap av en liten farbror med lagom rondör som sitter i Buddhaställning med korslagda ben.

Den lilla farbrorn är en 3D-utskrift av Lars Ahlström själv, som tillverkats i olika storlekar och material – plast, porslin och trämassa.

Figurinerna i trä är kanske de mest anslående, inte bara för den organiska tonen (som passar målningarna) utan också för att man tydligt kan se hur 3D-skrivaren har arbetat – med ett fint munstycke som format skulpturen nedifrån och upp, runt runt i cirklar som följer kroppens konturer.

Träutskrifterna är ett samarbete med RISE i Umeå, som är involverade i ett internationellt samarbete med så kallade 0-kilometershem – att bygga och skapa enbart av material hämtade från den närmaste omgivningen.

Kanske är också träet hämtat ur en norrländsk skog; Lars Ahlströms stubbgubbar interpunkterar det mer storslagna landskapsmåleriet, poängterar det lokala anslaget.

För lokalt, det är det. Lars Ahlström är född i Göteborg men har efter många år blivit naturaliserad ångermanlänning och Ö-viksbo med Höga Kusten som nav. Utställningen på konsthallen, som öppnar lördagen den 14 december, heter följdriktigt "Mina trakter".

– Mycket kretsar kring Höga Kusten i allmänhet och Trysunda i synnerhet. Trysunda klippor är något av det häftigaste jag gjort, säger han och pekar på ett verk som ser ut som ett utsnitt av en roströd klippa, den för Höga Kusten typiska rapakivigraniten, med alla sprickor och ojämnheter.

Lars Ahlström formulerar stenens åldrade ansikte; dess tunna hud, så oväntat skör, så oväntat lik vår egen

Men det ser inte bara ut som en klippa, det är själva klippan, avgjuten i latex på plats i Trysunda, målad med akrylfärg. Verket är ett av utställningens äldsta; avgjutningarna gjordes 1980.

– Det var ett enormt arbete, det tog tid och mycket kastades bort eftersom de första försöken inte blev bra. Men Trysunda klippor är bland det häftigaste jag gjort, det tog två år innan jag hämtade mig och kunde komma tillbaka som konstnär.

Stenens hud blir inverterad, som en negation; sprickornas mörker väller ut, gropar blir förhöjningar. Det är liksom en bild underifrån, ur stenens perspektiv.

Men det är också en bild av stenens stenighet, den bild vi skapar inom oss när vi klär tingen med ord; det vi ser är själva gränssnittet mellan urberget och himlen, den yta som vi definierar som "klippa" men som är en så oändligt liten del av helheten.

Lars Ahlström formulerar stenens åldrade ansikte; dess tunna hud, så oväntat skör, så oväntat lik vår egen.

Utställningen domineras av målningar; här finns serier av stiliserade landskap i miniformat men också storslagna målningar i lager på lager av nästan akvarelltunn akryl.

– Innan Trysunda målade jag i olja, men jag fick så mycket färg över att jag övergick till akryl. Och där har jag blivit kvar, säger han.

Några tryckplåtar finns med; verk som Arkipelag blir meditationer över naturen i en närmast ostasiatisk tradition med vertikala, svävande landskap. Andra verk, som den stora målningen Rapakivi, är mer gåtfulla; skenbart enkla och monokroma döljer de djup fyllda av hemliga tecken och former, färger som interpunkterar och förändrar upplevelsen beroende på om man står nära eller långt bort.

Det är drömmar om landskap, kanske landskapets drömmar om sig självt där det slumrar med fötterna i havet.

Utställningen är ett lågmält reflekterande retrospektiv, kanske med ett stänk av vemod; musiken, som går i en loop, transformerar själva rummet till en förtätad poetisk upplevelse.

"Mina trakter" visas till den 25 januari. Gå och se.

BILDEXTRA: