Bildextra: Full gas i Solbergsbacken: "Det bara svartnar för ögonen när man håller stumt"

Tre gånger om året ställer Solbergsbacken om trafiken i slalombacken och lämnar plats åt gasglada snöskoterförare. Under lördagen var det dags för säsongens första hillclimb. Ett arrangemang som lockade ett 40-tal förare som ville utmana sig själva och sina maskiner.

– Det är allt från elitåkare till glada amatörer. Huvuddelen är när man kör mot sin egen tid. Man ska köra så lika tider som möjligt. Man kan åka med vilken skoter som helst eller vara hur tränad eller otränad man vill. Det är en rolig tävling på det viset, säger Mikael Danielsson, driftansvarig för Solbergsbacken.

Men det finns även förare som gillar att åka riktigt fort och därför finns ytterligare en tävlingsform.

– Vi plockar även ut de åtta snabbaste tjejerna och killarna. De kör mot varandra och den som är först upp blir King- och Queen of the hill.

– Det är roligt att det finns ett så stort intresse. Många kommer hit och åker skidor på förmiddagen och ser på skotertävlingen efteråt med sina barn. Det blir en heldag. Vi har nästan mer folk här en sån här dag.

Vid 14-tiden stängdes backen för slalomåkarna och lukten av snöskoter och ljudet av vrålande motorer fyllde luften.

En av dagens alla förare var Michelle Fors från Örnsköldsvik som var på plats med sin Polaris.

– Jag tävlar för att det är roligt. Det är andra gången jag tävlar i Solberg. Jag brukar inte tävla annars. Det är roligt att utmana sig själv, pressa skotern och känna vad den går för, säger hon.

Skoterintresset smög sig på då vänner och familj körde. Nu har hon själv kört i fem år.

– Det är så roligt att köra. Det är en frihetskänsla. Man kan göra allt från att åka och grilla en korv till att köra i riktiga branter, köra fast och jävlas. Det finns något för alla. Jag har kommit in på lössnöåkning, det är där det finns flest utmaningar. Jag vill utmana mig själv och utvecklas.

Men under lördagen bjöds det på pistad slalombacke.

– Det är svinkul att köra här. Det bara svartnar för ögonen när man håller stumt. I dag var banan lite mindre roligt. Det är lite för halt. Det är lite lurig snö, väldigt halt och väldigt spårigt. Men det kändes bättre än väntat.

Förutom hillclimb bjöds det även på race för barnskotrar och veteranskotrar. I startfältet för veteranskotrar dök det dock bara upp en förare då resterande fått haveri på sina maskiner.

Fredrik Norlin från Örnsköldsvik ställde upp sig på startlinjen med en minst sagt udda skapelse.

– Det är en Ski-Doo trapper som är ombyggd med en encylindrig dieselmotor på 18 hästkrafter. Egentligen är det en båtmotor med handkoppling. Det är ingen högfartsmaskin. Den ryker och går dåligt, säger han med ett skratt.

Tanken med skotern är framförallt en rolig pryl att åka och fiska med. Men vankas det tävling i Solberg måste man ställa upp där med.

– Nu ska vi prova att ta oss upp. Till mitten av backen borde vi klara oss, säger han med ett flin innan han puttrar iväg.

Inte helt oväntat fick andra förare stå för fartprestationerna. Den slutliga trion med topplacering blev: Ida Rosell från Sollefteå som knep titeln som Queen of the hill, Frank Lundquist från Bredbyn som numera kan titulera sig som King of the hill och Peter Häggström från Örnsköldsvik som körde med bäst tidsdifferens.

Sist på schemat väntas after skoter med inga mindre än Svenne Rubins som utlovar party till sent på natten.

– Det kommer bli riktigt bra drag, säger Mikael Danielsson.