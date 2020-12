BILDEXTRA: Det glada undantaget i coronatider – hos välmående Järved kan barnen vara på is

Det är lördag, klockan har passerat lunch – och på Getinghov i Järved är det full fart på isen. Klubbens U10- och U11-lag delar på isytan och glada barn och engagerade ledare livar upp stämningen.

Det är, tyvärr, en rätt så ovanlig syn just nu.

De nya, skärpta restriktionerna som regeringen presenterade den 18 december ledde till att alla kommunala idrottsanläggningar stängdes. I Örnsköldsviks kommun har även de föreningsägda hallarna – som Mattsborgen, O-Rinken och Husumhallen – slagit igen och idrotten är i stort sett i dvala.

Ett undantag finns dock alltså i Järved.

I och med att träning utomhus för barn och ungdomar fortfarande är tillåten, kan hockeyföreningen fortsätta hålla igång under bar himmel på Getinghov, under coronasäkra former.

– Ofta hamnar vi på den sidan att vi har sämre förutsättningar. Det snöar och kan ibland regna bort. Fram till december – och i slutet av säsongen – får vi åka till Husum och träna. För en gångs skull är det lite bättre för oss, säger Samuel Påhlsson – som givetvis lider med alla andra.

– Ja, man tycker synd om alla som måste stänga ner. Det är ju så varmt just nu också att det inte går att få till uteisar om man inte har något aggregat.

För att barnen och ungdomarna i föreningen ska få ut så mycket som möjligt av tiden har Järved lagt ut pass för friåkning för var och en av de olika ålderskullarna.

– Friåkningen är en viktig del i vår verksamhet och just nu får vi sprida ut den i och med att man inte ska blanda årskullarna, säger Påhlsson.

Daniel Karlsen är en av fem tränare för U11-laget och han vittnar om att friåkningarna fyller en viktig funktion. I synnerhet i dessa tider.

– I normala fall, när vi inte har någon pandemi, är friåkningen på Hovet en väldigt positiv grej som inte bara handlar om att vara på isen utan även att hänga och umgås. I dessa tider, när möjligheten till att hänga i omklädningsrummet inte finns, så blir syftet mer att vara på isen, säger Karlsen.

Samuel Påhlsson vittnar också om en välmående klubb i stort i Järveds IF. Den tidigare NHL-spelaren är inne på sitt andra år som ordförande i klubben och det är inte utan att han har stolthet i rösten när han berättar att Järved har lag på varje barn- och ungdomssteg, från Tre Kronors Hockeyskola för de yngsta, upp till U15.

– Jag tror att vi är den enda föreningen i stan som har det. Vi är nog större än någonsin och det är jättekul. Vi mår jättebra.

Vad beror populariteten på, tror du?

– Det är svårt att säga varför, men det är många som idrottar här. Den här delen av kommunen växer väl också, det är många som flyttar till Järved och Bonäset och det byggs ju utåt på öarna och allting, säger Påhlsson och fortsätter:

– Vi kämpar på och försöker att ha en bra verksamhet, både på isen och vid sidan om. Vi har lagt ner mycket jobb på arenan och här runt omkring. Det är många som jobbar på ideellt och gör det jättebra, och när många jobbar så drar det med sig flera och det byggs på.

– Vi har snöjour, exempelvis, där lagen får ta en helg var. Den här helgen är det U12:s tur. Om det skulle snöa en massa så är föräldrarna här på morgonen och gör i ordning inför första träningen. Folk ställer upp på ett jättebra sätt.

De olika ålderskullarna är av varierande storlek. Samuel Påhlsson är glad över att både U8 och U9 har stora kullar, vilket borgar för en god framtid.

U11-laget som håller igång när ÖA är på plats har tolv spelare i truppen – och fem tränare.

– Vi önskar såklart att det var fler spelare och en större träningsgrupp att jobba med, men det är också en stor fördel att vara så många ledare. Vi är nästan en ledare per två barn och vi har verkligen tid att se dem, höra dem, utbilda och utveckla dem, säger Daniel Karlsen och fortsätter:

– Det är vår huvuduppgift som ledare – att ingen ska komma på sidan och att alla ska fortsätta så mycket som möjligt.

Att det finns ett stort engagemang i truppen går inte att ta miste på. ÖA tar ett snack med ett gäng spelare efter träningen och alla berättar unisont och glatt att det är tre träningar i veckan som gäller – och de flesta ska dessutom stanna på friåkningen som följer efter lördagens träningspass.

Milla Häggström sammanfattar träningsglädjen väl:

– Vi tränade till och med dagen innan julafton. Det var jättekul!

SE FLER BILDER FRÅN GETINGHOV: