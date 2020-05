BILDEXTRA: Brygghuset firar 2 år – med besök av svensk mästare: "Gästspelen är de roligaste jobben"

Det var fredag eftermiddag. Menyn var klar, och presenterades för personalen som fick provsmaka. Det var en explosion av färger och smaker.

– Det är kul att få jobba med lokala råvaror, men också att engagera hela personalen. Det är ett samarbete och det är viktigt. Vi skapar något unikt för stället och kvällen, säger David Lundqvist.

Han vann Årets kock i september 2018 och var regerande svensk mästare ett år framåt. Det har blivit en hel del gästspel men det var första gången han var i Härnösand.

– En fantastisk sommarstad. Jag har med mig en kollega, Joakim Nyholm, som är här ifrån. Han har visat mig runt i stan, säger David Lundqvist.

– Hela min familj och vänner kommer vara här i kväll, säger Joakim själv.

Från början var planen att ta emot ett 50-tal gäster per kväll. Men rådande situation med pandemin gjorde att de fick fundera på om de skulle köra som tänkt eller skjuta på det. Till slut landade de i beslutet att köra, fast krympa antalet gäster till ett 40-tal per kväll istället.

– Vi sa att så länge bokningarna såg bra ut skulle vi köra. Hade det blivit mindre bokningar hade vi kört en kväll. Men det är fullsatt med väntelista båda kvällarna. Om alla har en positiv inställning till läget går det att lösa saker och göra roliga grejer ändå, och då kommer också gästerna. Jag tror att det behövs i dessa tider, säger David Lundqvist.

Fredrik Persson, mästerkock han själv, som driver Brygghuset tillsammans med Anna Näslund berättar om planerna inför tvåårsjubileet.

– Man måste starta en ny tradition någonstans. Det är motiverande för oss själva och personalen med ett gästspel som David. Och det händer något i stan. Vi kan göra något kul för Härnösand, det behövs nu också, säger han.

Fredrik och David började ha en dialog om gästspelet i mars någon gång.

– Det är oroliga tider och för en månad sedan pratade vi om det skulle kunna gå att genomföra det här med tanke på pandemin, och vi valde att köra ändå. Det är lite kaxigt att köra på för full fart när många backar bakåt. Vi har hållit oss flytande under krisen, med satsning på bland annat take away, säger Fredrik Persson.

Han säger att han är försiktigt hoppfull.

– Vi satsar på. Jag tror att fler tänker lokalt nu och hoppas att fler tänker lokalt även när vi tagit oss ur krisen. Det pratas mycket om "hemester" och fler tittar sig omkring på hemmaplan, och kanske värderar det på ett annat sätt nu, säger Fredrik Persson.

Under presentationen av rätterna och avsmakningen var det en trivsam jargong i köket.

– Det är ett exceptionellt bra gäng. Jag har blivit väldigt välkomnad. Maten är kanon och nu ska vi bara leverera till gästerna, säger David Lundqvist.

Under kvällarna är han ute bland borden och pratar en hel del.

– Man måste bjuda på sig själv. Det finns kockar som bara står i köket vid gästspel, men jag gillar att träffa och prata med människor, säger David Lundqvist.

