Bildextra: Bränder, utsålda shower och hotellbyggen – så var nyhetsåret 2019 i Ö-vik

14 januari

Under januari startade bygget av nya Scandic i Örnsköldsvik. Med 60 nya rum kommer hotellet att få cirka 500 hotellrum att hyra ut. Bygget innebär att det blir en helt ny huskropp mellan det nuvarande hotellet och Stora Coops parkering.

17 ferbruari

800 personer var på plats på dåvarande Brux för att känna, andas och lyssna på blytung rock under Örnsköldsviks Rockfest. Strax efter 22-tiden, när Scarlet klev upp på scen, blev stämningen dock så het att brandlarmet gick och alla i publiken fick utrymma lokalen.

26 mars

Vid Sundåsens Handelsträdgård i Sund stod en snöhög och växte och växte – och växte. Det 15 meter höga berget skapade mycket irritation hos grannarna och snöberget smälte inte bort förrän en bit in på sommaren.

– Det är skamligt, säger Örjan Näslund, granne med snöberget.

7 april

Modo Hockey blev svenska mästare för J20-lag – för andra gången på tre säsonger – i april. Laget besegrade Linköping i SM-finalen efter en gedigen laginsats från start till mål. En välförtjänt seger – för Sveriges bästa juniorlag konstaterade reporter Jon Häggqvist.

11 maj

Fyra bugg och en Coca cola, vallning på fäbodar och division sju-fotboll i Junsele. Årets äldregala bjöd in till en helkväll med Lotta Engberg och extra allt. 2 500 besökare var på plats i vad som snabbt blev en riktig publikfest.

21 juni

Det var en dramatisk biljakt som utspelade sig mellan en rattfyllerist och polis i Domsjö. Cathomen Nordgren såg bilisten dundra förbi och bestämde sig för att flytta sin bil för att förhindra att någon kom till skada.

– Grannens barn hade frågat om de fick ut och cykla och var inne och letade efter sina hjälmar när han körde förbi första gången, säger Cathomen Nordgren.

14 juli

I mitten av juli brann Coop i Björna ned till grunden. Branden startade på vindsvåningen och spred sig sedan till resten av lokalen. I fastigheten fanns förutom matvarubutiken en frisörsalong och två lägenheter. Ingen person kom till skada under branden.

9 augusti

Barnmorskorna i Örnsköldsvik har länge kämpat för att få upp sina löner. Siffror visar att de ligger i botten av löneligan. I augusti sa barnmorskorna Anna Sehlberg och Maria Gradin Bylund upp sig i besvikelse över vad de upplever som brist på gehör och konkret handling från ledningens sida.

18 september

I september kom beskedet att Ulvö Hotel skulle hålla stängt under säsongen från och med den sista oktober. Först i april öppnar hotellet igen. Stängningen innebar även att de populära julborden på hotellet inte blev av.

26 oktober

De 5000 biljetterna till Mia Skäringers show "Avig Maria – No more fucks to give" var slutsålda sedan länge. Och komikern tog verkligen publiken med storm när hon blandade skratt och allvar under den bejublade föreställningen i Fjällräven Center.

16 november

I mitten av november var det glamour på hög nivå då årets Handelsgala arrangerades på Bruksgården. Rekordmånga röstade fram vinnarna och en av de första som fick ta emot ett pris var "Salongen för dig" som vann priset för årets Öviksfrisörföretag.

2 december

Natten mot den andra december brann en ladugård ned till grunden i Idbyn. Tillsammans med räddningstjänsten räddade ägarfamiljen Rosenblom ett 80-tal kor och tjurar undan lågorna. Djuren fördes till hagar på en kulle intill där de var i säkerhet.