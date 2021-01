BILDEXTRA: Besöksrekord när skidbacken utanför Ö-vik öppnade: "Galet mycket folk"

Temperaturen ligger på friska 16 minusgrader och solen kämpar sig över trädtopparna för att träffa delar av Bjästabacken. Snöovädret, för knappa veckan sedan, känns som ett minne blott.

– Vi öppnar tre veckor senare än vanligt så det känns skönt att äntligen ha öppnat. Nu har vi femtio centimeter nysnö, alla backar är i princip öppna och underlaget är världsklass, säger Sören Hägglund på Bjästabacken.

Med en pågående pandemi har skidbacken behövt anpassa sig. Bland annat köps liftkorten genom en lucka utomhus, liftvärdarna bär munskydd och det får max vara fyra personer samtidigt inne i skiduthyrningen berättar Sören Hägglund.

– Sen har vi noga skyltat att man ska hålla avstånden och ställt ut handsprit på toaletterna och i restaurangen.

Tidigare har alla kunnat nyttja värmestugan men nu är den bara tillgänglig för kiosken och restaurangens gäster.

– Vill man ta på sig pjäxorna eller fika sitt medhavda fika får man göra det utomhus vid något bord eller någon grillplats, säger Sören Hägglund.

Trots kylan har Dennis och Petter Lundgren hittat till Bjästabacken den här söndagsförmiddagen.

Redan vid öppning var far och son på plats.

– Vi tycker Bjästabacken är jättebra och har fina nedfarter, säger Dennis Lundgren.

Att man nu i coronatider inte kan gå in i värmestugan och byta om tycker de inte är några problem.

– Det funkar bra att byta om i bilen, vi tycker att backen har coronanpassat sig bra, säger Petter Lundgren.

I barnbacken står Malin Elfving och Elias Jonsson och spanar in då barnen Molly Elfving, 5, och Freja Elfving, 7, susar förbi i full fart.

– Vi har inte varit här förut men barnen var sugna på att åka slalom för första gången i år, säger Malin Elvfing.

Malin Elfving tycker att är jättemysigt i Bjästabacken och säger att hon tycker, av det hon sett, att man coronanpassat bra.

– Så länge man håller avstånd och man är utomhus känns det ganska lugnt, man förutsätter att folk inte åker hit om de är sjuka.

Madelene Höglund, sitter på en bänk och tar på sig pjäxor utanför värmestugan. Övriga familjen är redan långt upp i backen.

– Vi har husvagn här och barnen tränar skidor, så vi är är här ofta. Vi älskar Bjästabacken, den är fantastisk.

Hon tycker att Bjästabacken har anpassat sig bra efter rådande läge.

– Det var jättemycket folk igår och jag tycker Bjästa alpina har gjort de dom har kunnat under de förhållanden som finns. Det går inte att styra individer.

Under söndagen var det rätt lugnt med folk men under lördagen ringlade köerna både till skiduthyrningen, liftkorten och liften långa. Sören Hägglund uppskattar det till runt 400-500 besökare under lördagen och säger att han tycker att premiärhelgen blev lyckad.

– Igår var det nog någon form av rekorddag, det var galet mycket folk. Parkeringen var full och bilarna ställde sig efter vägen.

Köerna var långa i lördags, hur ser ni på det?

– Det är klart att man verkligen håller uppsikt. Vi hade dörrvakter och hade uppsikt över köerna.

– Det är coronasäkert här, folk håller avstånden och vi har inte fått in några klagomål.

BILDEXTRA FRÅN PREMIÄRHELGEN: