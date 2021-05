BILDEXTRA: Anna i Ö-vik skapar dockor – som ser ut som riktiga bebisar: "Intresset har exploderat"

Anna Malmborg sitter och håller ett stadigt grepp om ett litet dockben med ena handen, i den andra har hon en pensel som hon målar pyttesmå, små streck med. Därefter tar hon en svamp och duttar bort den överflödiga färgen med innan benet ska bakas i en speciell typ av ugn.

– Det blir otroligt många lager färg för att få fram kapillärer, naglar och små hårstrån på den tunna huden. En docka tar mellan en månad och en halvår att skapa beroende på storlek och hår, säger Anna Malmborg.

För hand skapar hon verklighetstrogna dockor som ska efterlikna riktiga bebisar – så kallade Reborns.

– Jag har alltid gillat dockor. Det stora intresset för babylika dockor började när barnen var små, vi hade sett en bild på en docka som såg ut som en bebis och sen beställde vi en fabriksgjord docka. Den var väldigt dyr men som tur gick den att ta på avbetalning.

– Vi var väldigt rädda om dockan och tog bara fram den vid speciella tillfällen. Tittar man på den i dag ser den inte alls rolig ut, skrattar Anna.

När Anna Malmborg drabbades av en djup depression köpte hennes två döttrar ett start-kit till henne att börja göra Reborndockor.

– Jag hade sett att folk satt och skapade dessa dockor för hand, allt från målning till alla små detaljer med hår och ögon. I ett par år satt jag och kollade på youtube-klipp och var väldigt fascinerad.

– När mina döttrar gav mig presenten blev jag väldigt glad, start-kitet var inte speciellt billigt och kostade säkert 3 000 kronor då, så det var en dyr present.

Hon säger att det är döttrarnas förtjänst att hon kom igång med skapandet och det hade troligen inte blivit av på många år om det inte var för deras skull. Skapandet blev också en del i att hjälpa henne ur depressionen.

– Jag sålde dockorna som jag gjort färdigt så att jag kunde köpa nya, jag övade på det sättet. Jag berättade för köparna att jag var helt ny och sålde till inköpspris i princip men då kunde jag köpa nya.

I dag, fem år senare, har Anna blivit en fena på skapandet och är en väl ansedd Reborn-artist. Hon har har kunder över hela världen, även om just för tillfället har pausat med beställningar. Orken får först och främst gå till arbetet i kommunen.

– Intresset har exploderat på bara några år i Sverige, det har länge varit jättestort i framförallt England, Spanien, Tyskland, USA och Kanada. De har stora utställningar i mässhallar ditt människor kommer från flera länder och även i Sverige har det varit tre mindre utställningar

Att få tag i dockor att måla är inte alltid enkelt. Dockans själva grundstomme är gjord i vinyl och produceras bara i ett visst antal och har därför ett visst samlar värde. För Anna är det viktigt att köpa dockor från skulptörer och butiker som säljer äkta delar.

Vilka köper dockorna?

– Alla, ja verkligen alla som gillar dockor, mormödrar, flerbarnsfamiljer, läkare, filmindustrin, personer med funktionshinder, ja alla.

– En del kör dockorna i barnvagn och bygger upp hela barnrum hemma. Andra samlar och ställer i en hylla och jag har även en psykolog som använder dockor i sitt arbete.

Dockorna fyller många viktiga funktioner för vissa av köparna och Anna säger att hon får många tacksamma härliga meddelanden.

– Jag har ett härligt par som är multihandikappade och som lever för de här dockorna, de är deras bebisar. Det är väldigt fint att se glädjen dockorna ger. De ger mig rapporter lite nu o då, jag är helt enkelt Reborn mormor och jag älskar det!

– Jag vill inkludera all typer i mitt skapande, jag har gjort dockor med alla tänkbara nationaliteter och har också gjort fem dockor som har down syndrom. Just nu har jag på mitt målarbord en docka med akondroplasi, vilket är den vanligaste formen av dvärgväxt. Det är första exemplaret i världen.

Dockorna väger som en riktig bebis och huvudet är ostabilt, Anna berättar att hon även kan sätta en sent som gör att de luktar babypuder. Ögonen är av finaste tyska handblåsta glas.

– När du får den i famnen ska det känns som en bebis.

När dockan är färdig brukar hon skicka ett sms och berätta nyheten för adoptivföräldern som hon kallar det.

– Nyligen skickade jag bild, klockslag, längd och vikt, till en kvinna och berättade att hon nu just hade blivit Rebornmamma.

Vid leveransen är dockan fint förpackad och har med sig födelsebevis, äkthetsbevis, snuttefilt och flera ombyten. Även nappar brukar följer med.

Får du någon gång höra något negativt om ditt skapande?

– Jo, det har har hänt. Vissa säger att det är läskigt medan vissa älskar det.

Är det tabubelagt att hålla på med dockor?

– Det kan det vara men jag har inte brytt mig. Vet hur mycket skapande betyder, jag ser hur det lyfter människor varje dag på jobbet. Dockorna och smycken är mitt val av skapande.

Anna drömmer om att hålla en mässa med reborns i Örnsköldsvik – den första i norra delen av landet. Hon tänker sig samlare som visar upp sina dockor, reborn-artists som visar sina alster och gärna utställare av leksaker och barnkläder.

– Det vore fint att få visa upp Höga kusten och jag tror att det skulle locka många nyfikna. Kanske kan det bli av nästa sommar, vi får se.

FAKTA

Namn: Anna Malmborg

Ålder: 54

Bor: Svedjeholmen

Från: Göteborg

Gör: Reborn-artist och jobbar med skapande inom daglig verksamhet

Instagram: @annabutiquniq

BILDEXTRA:

Annas egna bilder av sina Reborns: