BILDEXTRA: Angelica från Ö-vik bor snyggt och smart på 33 kvadrat: "Tyckte den var snäppet för dyr"

Efter en separation behövde Angelica Nordin, 27 år, snabbt hitta ett nytt boende. Hon skrev till alla hyresvärdar hon hittade i Västerås och fick napp på tre lägenheter, en som var i mycket dåligt skick, en som var alldeles för stor och dyr och en som egentligen var både för liten och dyr. Men efter pepp från en kompis valde hon den sistnämnda – en etta på 33 kvadrat.

– Jag tyckte den var snäppet för dyr. Men nu är jag så tacksam över att hon pushade mig att ta den, säger Angelica Nordin som är född och uppvuxen i Örnsköldsvik.

Angelica välkomnar oss i den lilla lägenheten en grå februaridag. Trots små ytor känns den stor och luftig och det går bra att hålla avstånd till varandra. Kaninen Ture, som går fritt i lägenheten, ligger och vilar intill några filtar vid balkongdörren.

– Jag tror han gillar kylan från fönstret, säger Angelica.

Eftersom Angelica kom från ett större boende var hon tvungen att prioritera och skapa ett smart hem på en mindre yta. I nya lägenheten fanns det till exempel bara en garderob i hallen som dessutom är kombinerat städskåp. Angelica behövde fixa fler förvaringsplatser samtidigt som hon ville ha en avskärmad sovdel. Plus en matplats, jobbhörna, soffa, bokhylla, sovplats för gäster och självklart en plats för den tjusiga egendesignade kaninburen där kaninen Ture bor.

– Jag tycker inte om öppen planlösning egentligen, säger Angelica.

Eftersom det är en hyresrätt finns det dock begränsningar i vad hon kan göra och om nästa hyresgäst inte gillar det hon gjort måste hon ta bort det.

– Man får måla om så länge man kan återställa det till det ursprungliga. Så när jag flyttar ut måste jag se till att alla väggar är äggvita igen.

När Angelica flyttade in hade hon med sig sin kanin Ralf, som tyvärr gick bort strax efter. Men eftersom planen var att han skulle bo där kaninanpassade hon vissa saker.

– Jag gillar att spela tv-spel så jag byggde in det och alla sladdar i bokhyllan. Det har varit skönt nu när jag haft Ture. Jag har inte behövt tänka på att stoppa undan kablar.

Den största förändringen Angelica genomfört är sovdelen. Två bokhyllor och en träskiva sattes ihop och fungerar både som avskärmning och förvaring och är fästa i taket och sängkonstruktionen. Bakom en sammetsgardin skymtar den höga sängen, som är byggd med bland annat köksskåp från Ikea.

– Jag byggde sängen tillsammans med en vän som också tycker sådant här är kul. Vi stod här och mätte och sågade. Utan honom och hans flickvän hade vi inte fått ihop det här på samma sätt.

Sängen är 1.20 bred och man kommer upp i den via en liten trästege, byggd av Angelica. I skåpen under hänger kläder och längst in mot väggen under sängen är det ihåligt och ytan används som förråd. Ett av skåpen har ett hål på baksidan så att man lätt kommer åt saker.

Hur kom du på den här idén?

– Jag är lösningsorienterad, det är väl svaret på det. Jag ville få plats med mycket kläder för det har jag. Och jag ville få plats med annat lättåtkomligt typ resväskor, skor, inlines och grejer till kaninen. Så det var bara att börja bygga på höjden och använda kubikmetrar i stället för kvadratmetrar

Angelica har gillat att jobba med verktyg sedan hon var liten och körde bandsåg redan som sjuåring och lärde sig mycket av sin farfar.

– Det är tack vare honom som jag vågar lita på mig själv och vågar sätta det jag lärt mig av honom i praktiken.

I lägenheten har hon förutom kaninburen och sängen även tillverkat en skohylla, hatthylla, matbord, sängbord, soffbord, hyllor och en soffa till balkongen. Det är inte ovanligt att hon får förfrågningar från vänner och bekanta som gillar hennes stilrena och tuffa möbler med vintagekänsla.

– Jag har en beställning just nu på ett avlastningsbord.

I den här lägenheten har Angelica för första gången kunnat inreda precis som hon vill vilket har gett henne ett nytt självförtroende.

– Jag har tidigare fått höra att jag inte kan matcha färger och detaljer. Så jag ville visa människor att jag kan det. Jag vågar vara stolt över det jag gör nu och att se mitt egna värde i det. För det ligger mycket kreativitet och planering bakom.

Så gott som alla tavlor på väggarna har Angelica gjort själv, bland annat en med ett citat från Kalle Blomkvist.

– Kalle Blomkvist är nog den Astrid Lindgren-film som präglat den jag är. Just för att han menar att man måste våga leva lite farligt ibland och ta för sig och vara nyfiken. Jag tror jag fått mycket av min lösningsorienterade sida från Kalle Blomkvist och att sätta det i praktiken har jag lärt mig av farfar, att hantera verktyg som möjliggör och uppmuntrar den sidan av mig.

Skulle du kalla din inredningsstil för något särskilt?

– Angelicos stil. Jag brukar kalla mig själv för Angelico. Jag gillar återbruk och vintage. Jag skulle inte kalla det för industriell stil som jag kallat det förut för det är det inte. Det är för mörkt och murrigt för det tror jag. Och det är för mjuka färger och mjuka kontraster. Det är min stil helt enkelt.

Angelica Nordin:

Ålder: 27 år.

Bor: Västerås (och ibland i Norrköping hos flickvännen).

Kommer från: Örnsköldsvik.

Gör: Konsult, har just nu uppdrag på Hitachi.

Familj: Flickvännen Emma, mamma och pappa och åtta syskon.

Husdjur: Kaninen Ture, 8 månader.

Hobbyer: Gin och att designa och tillverka bland annat möbler. Delar med sig av sina intressen på instagramkontot @ginochverktyg