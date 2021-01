Bevisen som fällde Sollefteåmännen för mord – därför ändrade hovrätten frigivande domen: "Inte förvånad"

Den nya bevisningen som presenterades i hovrätten rör en konversation mellan den fängslade mannen och mordoffret via telefonappen Wickr. Chattmeddelandena skickades innan de tre morddömda männen åkte i en svarttaxi mot Nacksta för att möta mannen som någon timme senare kallsinnigt mördades under blodiga former. I ett av meddelandena beskrev mordoffret var mötet skulle ske och det var också på den platsen han sköts till döds med åtta skott.

– Meddelandet mellan en av de tilltalade och målsägande rör en anvisning om var de skulle träffas och det var också vid den porten målsäganden blev beskjuten, säger Fredrik Johnsson.

I det nya förundersökningsmaterialet som presenterades i hovrätten framgick också att den fängslade mannens telefon den kvällen var kopplad mot en telefonmast i Kvisslebyområdet, där Jussi Laamanen hade sin bostad.

Bland mobilbilderna som ingår i bevismaterialet kan man även se hur Jussi Laamanen testade att maskera sig under kvällen.

När det gäller DNA-bevisningen gör hovrätten enligt Fredrik Johnsson andra bedömningar än vad tingsrätten gjorde fem månader tidigare.

– Sedan gör vi också delvis en annan bedömning när gäller en del övrig bevisning som skospåren och hundspårningen, säger han.

Den mördade mannen hade just kommit hem från en klubb i Sundsvall när dådet skedde. Han gick in genom porten i huset där han hade en tillfällig bostad strax efter halv tre på natten, och skjutningen startade omkring en halvtimme senare.

Det var den tredje mördaren, Roman Rasouli som efter skjutningen transporterade en pistol och gömde den i en mössa vid ett träd efter att han hade flytt i riktning mot tågrälsen. Det var även han som beställde en taxi inför den fortsatta flykten efter dådet.

Åklagare Marina Amonsson anser att bevisningen var omfattande redan inför tingsrättsförhandlingen.

– Jag var förvånad över att de här männen inte dömdes alls i tingsrätten, säger hon.

Hon tycker inte att det är så märkligt att bedömningen kan gå från ett friande dom till en fällning.

– Antingen tror rätten på bevisningen eller så gör den det inte. När man nu tycker att det är ställt utom rimligt tvivel att det var de tre åtalade männen som tillsammans och i samförstånd avsiktligen dödade mannen är jag inte förvånad över att domen blev 18 års fängelse, säger hon.