Beställ dans till ditt köksfönster – Norrdans satsar på hemkört: "Precis som att köra ut pizza"

En eller två dansare. En högtalare med musik. Ett köksfönster.

Det är inte mycket som behövs när Norrdans flyttar dansen hem till ditt fönster. När grupper om fler än 50 personer inte längre till¨åts tar danskompaniet ännu ett steg – och tar dansen ut till åskådarnas bostäder.

Med de nya restriktionerna för folksamlingar – inte fler än 50 personer – ställde Norrdans in skyltfönsterföreställningarna Windows direkt efter premiären.

– Vi vet ju inte hur många som samlas utanför skyltfönstren, så det enda rimliga var att ställa in, säger danschef Martin Forsberg.

– Nu har vi i stället spånat fram det här konceptet, Norrdans takeaway; en av våra dansare kläckte idén och sedan dess har vi jobbat i en kollektiv idéprocess. Folk ska kunna beställa korta föreställningar på 5-6 minuter och kunna titta genom fönstret därhemma. Vi tycker att det är kul och tror att det kan bli uppskattat.

Danserna blir solon eller duetter, delvis skräddarsydda efter platsen de dansas på, vilket möjliggör för Norrdans att sprida sig över länet. Musiken blir allt från psalmer till Bach eller orientaliskt.

– Många sitter hemma eller till och med i karantän, och det här kan bli ett välkommet avbrott i vardagen. Vi vänder oss både till privatpersoner men också till exempel äldreboenden, där det finns utrymme att dansa på exempelvis en gårdsplan och för en större publik bakom sina respektive fönster. Här kan vi erbjuda lite större produktioner som en sektion av Ludwig Daaes "Vi kan göra va du vill".

Dans på webben är inget som man tänker prioritera.

– Det är fantastiskt med all musik på nätet just nu, all opera, alla föreställningar som strömmar ut. Men för vår del är jag lite emot webbsändningar; scenkonst bygger en gemenskap i rummet och ett gemensamt minne som vi vill värna om.

Grundtanken är att föreställningen ska vara gratis, i alla fall för privatpersoner – men den som vill swisha en slant är välkommen att göra det.