Beskedet under torsdagskvällen – lastbilsträffen i Ramsele ställs in: "Hade varit ohållbart"

Förhoppningarna fanns länge att kunna genomföra lastbilsträffen i Ramsele som planerat i september.

Men under torsdagskvällen kom beskedet – årets träff ställs in och allt fokus riktas mot nästa år.

– Det är väl alltid så att det inte är roligt att ta beslutet att ställa in, säger Lars-Olof Magnusson, en av arrangörerna.