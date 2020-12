Besked: Kulturen får extra halv miljard i krisstöd

Lind meddelade i onsdags att regeringen ska se över nya stöd till kultur- och idrottssektorn. Beskedet kom efter beslutet om den nya maxgränsen för folksamlingar på åtta personer, som väntas slå hårt mot kultursektorn.

– Nu går vi mot en vinter där pandemin lär påverka under rätt lång tid framöver. Vi har meddelat tidigare i dag att man förlänger omställningsstödet för företag året ut och återkommer i frågan om stöd till kultur och idrott som självklart behöver mer, sade hon då.

Branschen har fått 2 miljarder kronor i olika krisstöd under året. Ytterligare 1 miljard har avsatts i budgeten för 2021 i så kallat uppstartsstöd, då i förhoppning om att pengarna skulle hjälpa kulturaktörer att komma på fötter igen.

Men under vintern och hösten har det stått alltmer klart att den akuta krisen sannolikt fortsätter även under nästa år. Röster har höjts för att skjuta till extra stödpengar och förhandlingar mellan regeringen har hållit förhandlingar med C och L.

– Vi kommer att skjuta till ytterligare en halv miljard till kulturen avseende till februari 2021, och det är pengar som kommer att göra stor skillnad för kulturlivet, säger kulturminister Amanda Lind (MP) vid dagens digitala pressträff om fördelningen av krisstödet till kulturen från budgetpropositionen.

Det är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Konsten och kulturen har drabbats hårt av inkomstbortfall under pandemin, säger kulturministern, och menar att dialogen med kultursektorn har varit central.