Bejublad vårkonsert i Blueskällarn

Det eminenta bandet från Umeå har nu varit i elden i 10-talet år. Kvartetten består av Johan Öhman, keyboard, Ulph Johansson, gitarr, Thomas Fredlander, bas och Ulf Sundqvist, trummor.

Debutalbumet "Blues and Trouble" kom 2017 och innehåller flera låtar komponerade av medlemmarna, som inspirerats av amerikanen Chris Cain och av bluesikonen och gitarristen Sven Zetterberg. Chris spelade på Droskan i Umeå i början av januari och Headline Blues Band fick då det hedrande uppdraget att inleda konserten.

2016 vann kvartetten Swedish Blues Challenge, som motsvarar nu aktuella Melodifestivalen för just bluesband. De fick sedan representera oss i European Blues Challenge, som gick av stapeln 2017 i Horsens, Danmark. Bandet står stadigt i den amerikanska myllan med ena foten i storstadsbluesen från Chicago och med andra foten i deltabluesen från New Orleans.

Orkestern trampade gasen i botten och inledde med "I Get Evil" från Albert Kings album följt av "Blues and Trouble" från den egna plattan. Alla vinklar och vrår i källarn fylldes av musik, vilken spelglädje! Musikanterna och flera åhörare var förståndigt nog försedda med hörselskydd. Två av Sven Zetterbergs härliga låtar stod på programmet som "She´s doing the Boogaloo" från 1999 och "Mr Clean´s Got A Dirty Mind", som Sven komponerade 2007. Sven gick tyvärr bort några dagar efter sin julkonsert 2016 endast 64 år gammal.

I rasande tempo avverkades musikstycken som "Pick Up the Tab", "Quit going out with that Douchebag" och "Too Short" från eget album. Mellan låtarna snackade Johan uppskattande med publiken, som var med på noterna med glada skratt och varma applåder. Kul med ett lågmält gnabbande mellan Johan och Ulph, som i sin tur hade svårt att stå stilla och resulterade i ett "musikaliskt battle" med Thomas.

Avslutningsvis fick vi uppleva den litet sorgsna baksidan av bluesen i "I Ain´t Got No Home", som skrevs av Clarence "Frogman" Henry 1956. Stackaren i texten hade varken ett hem, bror, syster, far eller mor. Men det fanns en röst och han älskade att sjunga!

Skönt då att Headline Blues Band gav ett extranummer i Vanessa Carltons "Pretty Baby", så att publiken med ett stort leende kunde lämna den härliga konserten.

Bengt Ferm

Näraskribent