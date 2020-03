Bästa Herrarnas Afton någonsin i Örnsköldsvik

Herrarnas Afton har en lång historia från mitten 1970-talet då Sven Lindé kom in som komminister i Lillkyrkan. Hasse Andersson på Rektorsvägen i Kroksta har varit med från start som inbjudare. Lillkyrkan revs och i augusti 1985 stod Gullängets kyrka klar samtidigt som Göran Norlén från Junsele anställdes som diakon och blev involverad i Herrarnas Afton.

Hasse och Göran utbrister med gemensam mun att årets Herrarnas Afton är den bästa någonsin. Så synd då att det bara var 22 personer i kyrkan, men bara coronaviruset blåser bort så får det bli en repris någon gång i höst tycker herrarna Hasse Andersson, Göran Norlén, Christer Gelfgren, Åke Bylund och Kjell Larsson.

Musiken spred lugn, glädje och harmoni i kyrkan. Det var första gången som Lina Sundqvist och Ronnie Sahlén gjorde något tillsammans. När Lina Sundqvist sjöng den svenska versionen,”Älska mig för den jag är”, av ”Love me tender” så var det knäpptyst i kyrkan tills Ronnie utbrast ”Åh så vackert”.

Då bröt applåderna ut och Lina hade svårt att dölja sin glädje där hon satt vid pianot. Lina Sundqvist blev kvällens överraskning med sina solon till eget pianoackompanjemang. Lina Sundqvist har ett vinnande sätt och fortsatte med ”Kärleksvisan” som Sarah Dawn Finer sjöng inför bröllopet 2010 mellan kronprinsessan Viktoria och Daniel. Lite poppigare blev det med ”Underbart är kort” som Povel Ramel skrev åt Monica Zetterlund.

Ronnie Sahlén bjuder på sig själv och har med publiken en närhet som är obetalbar. Ronnie blandar och ger med att vara allvarlig, skämtsam och skojar med sig själv. Efter att Herrarnas Afton officiellt avslutats med allsången ”Barnatro”, undrade en i publiken om man inte kunde får höra något mer. Då får ni välja mellan den gospel som Elvis vanligtvis avlutade sina konserter med och den ballad han tillägnade Priscilla efter skilsmässan 1973. Det blev ”You are always on my mind”. En bättre avslutning på cafékvällen är svårt att tänka sig även om ”American Trilogy” varit lika bra att sätta punkt med.

Kjell Larsson

Näraskribent