Barnfamiljen flyttade till Kyrkdal – vågar satsa tack vare företaget: "Beslutade oss för att stanna för gott"

Han och hans fru Jessica har tillsammans med sina två barn precis flyttat från Askersund till Mo i Kyrkdal. Kanske kan de bidra till ett ännu större flyttnetto under 2021 än de 21 plus som redovisats för 2020.

För Petter är det lite som att flytta hem igen.

– Jag bodde med mina föräldrar i husets övervåning när jag var barn. Då bodde mina farföräldrar på bottenvåningen. Nu är det likadant igen, fast mina föräldrar bor på bottenvåningen och vi på övervåningen, säger han med ett skratt.

När Petter var 15 år började han läsa på gymnasiet i Härnösand. Därefter bar det av till Gävle, där han träffade sin blivande fru Jessica.

– Det var när vi båda pluggade till hälsopedagoger.

Efter diverse turer hamnade paret i 2007 Avesta, där båda har haft säkerhet- och arbetsmiljöfrågor som yrke.

För ett år sedan startade Petter eget företag i branschen, som konsult i Kärrlander Säkerhetsutveckling AB.

– Företaget har också bidragit till att vi nu beslutat oss för att flytta hit på riktigt. Vi har båda under en period, bland annat på grund av pandemin, jobbat hemifrån och sett att det fungerar.

Att det nu dessutom finns tillgång till bredband i Kyrkdal gör att företaget kunnat etablera sig. Annars hade det inte gått.

– Nu gäller det bara att börja bygga upp det sociala nätverket igen, säger Jessica som var den som tog initiativet till att göra slag i saken.

Hon har precis sagt upp mig från sitt gamla jobb och ska antingen söka nytt jobb eller börja i Petters företag.

Jessica säger också att det gått bra för barnen, sonen Theo 14 år och dottern Trisia 11 år, med omställningen. Även om det förstås tar ett tag även för dem med kompisar och liknande.

Båda barnen säger själva att de känns spännande med det nya.

– Det var lite tråkigt för Theo bara med stängningen på Gudmundråskolan, först pandemin och sedan branden. Det har mest varit fjärrundervisning sedan dess.

Familjen njuter av tystnaden i området. Sedan Riks 90 flyttades har det blivit väldigt lugn i byn.

Alla är eniga om att naturen är fantastisk i Höga kusten.

– Plus en härlig vinter och att det finns snö. Vi har åkt massor av skidor på längden och utför, snöskoter, skridskor och all vintersport. I Askersund finns det i bästa fall snö till detta en vecka per år, säger Jessica.

Skulle ni råda andra, vänner och släkt, att följa efter och flytta till Kramfors?

– Absolut. Vi kan verkligen rekommendera det och jag har redan börjat lobba där nere för att fler ska komma efter hit upp, säger Petter Kärrlander.

En som gläder sig över att få säga hej och välkommen till fler än man vinkar farväl till är kommunalrådet Malin Svanholm (S).

– Plussiffran är blygsam, men kan vara ett trendbrott, säger Malin Svanholm i en kommentar på kommunens hemsida.

Tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman (V) lyfter hon fram vikten av samverkan både inom kommunen och länet.

– Det finns en enorm styrka i att se varandra som ett ”vi”. Stad och land lever i symbios och ingen klarar sig utan den andra, säger Malin Svanholm.

– Arbetstillfällen är annan en viktig faktor och vi har tagit ett beslut om att skapa Västernorrlands bästa företagsklimat till år 2025. Detta arbete går också ut på samverkan; näringslivsrådet består av ett nätverk mellan företagare, politiker och tjänstepersoner, berättar kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman (V).

Ser man lite närmare på statistiken var det 971 personer som flyttade till Kramfors förra året. Under samma period flyttade 950 ut. Ett positivt netto på 21 personer.

Av inflyttarna kom 336 personer från andra kommuner i länet, 526 från övriga Sverige och 109 bodde tidigare i ett annat land.

Tyvärr föds dock färre Kramforsbor än antalet som dör. Så trots inflyttningen fortsätter befolkningen att minska.