Barn i Ö-vik avled under ambulansfärd – regionen anmäler sig själva: "Mycket tragiskt"

Händelsen utspelade sig under förra året då en pojke tidigt en morgon inkom till Örnsköldsviks sjukhus med huvudvärk. Pojken hade en tryckavlastande shunt inopererad och tidigt i förloppet fanns shuntdysfunktion med bland tänkbara diagnoser.

På Ö-viks sjukhus gjorde man efter fyra timmar en datortomografi på skallen. Därefter skickades röntgenbilderna till neurokirurgen i Umeå som ansåg att man kunde avvakta.

Efter cirka tre timmar, när pojkens tillstånd inte blivit bättre utan snarare försämrat, ville Neurokirurgen att han skulle transporteras till Norrlands universitets sjukhus i Umeå.

Pojken fördes då akut med ambulans till sjukhuset i Umeå men tidigt under transporten blev han sämre. En stund senare visade det sig att pojken fått hjärtstopp och omfattande försök till upplivning görs.

Men pojkens liv gick inte att rädda.

Efter händelsen har Region Västernorrland anmält det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria.

Regionens chefsläkare, Thomas Bohlin, säger att det här är en ovanlig komplikation när man har shunt inopererad.

– Även om man ska känna till den här komplikationen så är det ovanligt. Från Umeås sida tyckte man att utifall du har haft ont i huvudet i ett dygn så är det inte säkert det är någonting som har med det här att göra eftersom det brukar vara en långsam utveckling, säger Thomas Bohlin och fortsätter:

– Men i det här fallet så hade pojken ont i huvudet ett dygn innan han kom in och sedan skedde det här under samma dag som han kom in.

Kunde utgången ha undvikts på något sätt?

– Om diagnosen hade varit klar tidigare och han hade fått komma upp tidigare till Umeå är det möjligt att det här hade gått bättre. Men jag kan inte svära på att det hade gått bra då heller.

Tog det för lång tid innan man tittade på röntgenbilderna igen?

– Ja. De första som tittade på bilderna tyckte det såg lugnt ut och man ville ha andra läkare som skulle titta på bilderna innan man kom fram till att han behövde komma upp. Men då hade han hunnit bli försämrad.

Vad har ni vidtagit för åtgärder?

– Det har varit en stor utbildningsinsats mellan klinikerna. Neurokirurgen från Umeå kom ner till Ö-vik och hade undervisning för läkarna på barnkliniken och narkosen som är inblandade i sånt här.

– Jag har föreslagit att man systematiserar kommunikation så att man vet vem som sagt vad vid vilka tidpunkter och så vidare. Sedan har man från Umeås sida sett, sagt att man ska ta snabbare hantering av patienter med shunt hos de själva.

Regionens chefsläkare Thomas Bolin säger vidare att det som hänt är en katastrof på alla sätt för föräldrarna och familjen.

– Det är ett mycket tragiskt fall, säger han.

I anmälan står det att orsaker till att pojken avlider bedöms bero på det snabba vårdförloppet och den i viss mån missbedömda preliminära tolkningen av röntgenbilderna vid sjukhuset i Umeå.

Det står också att den neurologiska försämringen inte observerades fullt ut och vården och diagnosen fördröjdes vid det primära omhändertagandet och röntgenundersökningen.