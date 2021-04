Barbro var med och startade den första utbildningen för vuxna med läs- och skrivsvårigheter

Barbro född Olsson, senare Grängsjö föddes hemma i Ås skola i Delsbo, numera Delsbo skolmuseum. Efter studentexamen på latinlinjen i Hudiksvall, läste hon litteraturhistoria och engelska vid Uppsala universitet.

När hon skrev in sig på Gästrike-Hälsinge Nation, frågade förste kuratorn efter hennes namn. Hon svarade Barbro Grängsjö, Delsbo. Arbrå, Grängsjö, Delsbo? Förvånat tittade han upp: Men ditt namn då?

Den 11 juli 1948 vigdes Barbro och Göran i Delsbo kyrka av biskop Bengt Jonzon, Bröllopsresan gick till Norge på en Indian 1200 motorcykel. Det unga paret flyttade till Gävle, där första sonen Dag föddes. 1950 flyttade familjen till Härnösand och utökades med barnen Tor och Esbjörn.

Under åren som ”hemmafru” på 1950-och-60-talet, arbetade mamma några dagar i veckan som pianist på Ingrid Malmgrens balettskola. Hon var även bilkårist och frivillig ledare i Skid- och friluftsfrämjandets barnskidskola under många år.

Musiken var hennes största intresse som hon delade med pappa som med sångarbrodern Kjell Arnå sjöng Gluntsånger och mamma ackompanjerade vid tillställningar i Härnösand. Efter fil mag-examen 1965 arbetade hon som uppskattad folkhögskolelärare i engelska och svenska vid Härnösands Folkhögskola. Med kollegan Berit Östman var hon drivande för att starta den första utbildningen för vuxna med läs- och skrivsvårigheter i samarbete med Umeå universitet. Härnösands Folkhögskola blev ett centrum för dyslexiverksamheten i Sverige.

Sedan 1994 bodde mamma i Uppsala. Nyfiken in i det sista. Vi pratade varje kväll under Coronaåret. Sista vardagssamtalet ett dygn innan hennes bortgång, handlade om Lena Anderssons roman ”Dotter” som blev den sista boken under ett livslångt läsande.

Hon fick ett långt liv fyllt av både glädje och sorg. 1957 dog vår yngste bror, tre år gammal, i cancer. 1989 förlorade hon sin älskade man. Trots sina sorger fortsatte hon utveckla sina intressen, årskort på Berwaldhallen, resor till Australien, USA och konstresor i Europa med Sundsvalls konstförening. Sommaren 2020 blev den sista i raden av 67 somrar på torpet i Klappnäs, Häggdånger där minnesrika sommarfester dukades upp med mamma som organisatör och värdinna. Mamma Barbro räckte till för så många och vårdade alla sina relationer intill sin sista dag i livet. Dag Jonzon Tor Jonzon, söner.

