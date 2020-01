Bandyfest på Högslätten på lördag – både dam- och herrlaget har hemmamatch: "Hoppas det kommer extra mycket publik"

Damlaget spelar i Allsvenskan norra och matchen på lördag blir ett hett derby mot Söråker, som i nuläget toppar tabellen.

– Söråker har varit obesegrade hittills i serien och har ett starkt lag. Men det finns inget som säger att de kommer vinna bara för det. Vi kommer gå in med inställningen att vi ska bjuda upp till en tuff match och vem som vinner får vi se på lördag, säger Sandra Timan, spelande tränare i damlaget.

Just Söråker har tidigare spelat många säsonger i Elitserien.

– Jag spelade med dem i fyra år innan jag fick barn. Det ska bli en jätterolig match att spela, HAIK har inte mött Söråker på många år, säger Sandra Timan.

Härnösand ligger på plats fem i tabellen just nu, och har hittills vunnit två matcher, spelat oavgjort en gång och förlorat tre.

– Vi hoppas att det kommer extra mycket folk när både vi och herrarna har matcher på lördag. Vi har blivit starkare under seriens gång och har matchat in spelare som inte spelat på damnivå tidigare. Vi har lyft upp unga underifrån som har kommit in jättebra och betyder jättemycket för oss nu, säger Sandra Timan.

Herrlaget spelar i division två södra Norrland. De inleder bandyfesten med match mot Forsbacka IF.

– Läget i laget inför lördag är bra. Vi har ett bra lag och har börjat hitta ett spel som vi trivs i. Vi har ett passningsspel där alla är delaktiga och har roligt tillsammans. Så är det med bandy, man spelar för att det är roligt, säger Henrik Söderlind.

Förra året var han bara tränare för laget, men nu är han också med på plan som spelande tränare.

– Kroppen har blivit hel och jag fick suget att dra på mig skridskorna och spela lite igen, säger han.

Härnösand har spelat tre matcher där de vunnit två och spelat oavgjort en gång. Vilket resulterar i en tredjeplats i tabellen, och Forsbacka finns två hack ner.

– Vi spelade en träningsmatch mot dem i höstas och vann med 8–6. Förra säsongen vann vi varsin match och brukar spela jämnt. Vi är två lag som vill spela bra bandy. Får vi till spelet har vi goda chanser att vinna, säger Henrik Söderlind.

Han vill också se en riktig bandyfest på Högslätten. Vid samtalet hade han just avslutat träningen, i hård blåst.

– Det var inte så roligt där uppe. Och det ser ut att bli blåsigt på lördag. Vi hoppas på mycket medvind, och inte så mycket motvind, säger Henrik Söderlind.