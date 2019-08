Både guld och silver till Härnösands Discgolfklubb – i Västervik på SM

Årets SM gick av stapeln i Västervik, dels på den anrika Jennybanan, som hotats av nedläggning och den nya banan Alviken. Från klubben åkte Per Gylle, Anton Lindh, Kaj Larsson, Elliot Jonsson och Oskar Dahlin ner för att tampas om medaljerna. Bäst lyckades Gylle som tog Guld i Grandmaster och Oskar som bärgade silvret i Pojkjunior.

Sedan Per Gylle klev in i Grandmaster, 50+, 2014 har han dominerat klassen med 5 medaljer på 5 SM, SM-brons 2017 och SM-guld 2014, 2016, 2018 och även detta år. 2015 deltog han inte pga skada.

Med den historiken klev han in som storfavorit i tävlingen. Men efter första rundan undrade man om allt var som det ska, bogey efter bogey trillade in på scorekortet och resultatet kunde skrivas till +4, 7 kast efter ledande Raimo Werme. Förklaringen var puttfrossan som hade smugit sig på, vilket inte hör till vanligheterna. Från andra rundan började puttningen funka hyfsat och därmed så var jakten igång. Efter tredje rundan var han i ledning och den höll han ända in i mål. Segermarginalen skrevs till 7 kast.

Årets SM var Elliots och Oskars första, båda spelade i klassen Pojkjunior, upp tom 15 år. Tidigare i år så har dom tävlat på Norrlandstouren och två större tävlingar, Nationella touren i Söderhamn och Tyyni i Finland. Både Elliot och Oskar har tagit stora kliv i sin utveckling sedan förra året, dom har utvecklat både sin kast- och putteknik vilket gjort att båda kastar längre och sätter fler puttar. Denna tävling skulle bli intressant att se hur dom skulle hävda sig mot dom bästa pojkjuniorerna i Sverige.

Oskar kopplade kreppet på första rundan och var i delad ledning med tre kast ner till nästa. Andra rundan var tyngre men fortfarande i delad ledning. Något som var slående för Oskars rundor var att första rundorna för dagarna var mycket bättre än dom på eftermiddagen. Med en stabil sista runda kunde Oskar klättre från en tredjeplats till andra plats och där med bärga sin första SM-medalj. Oskar tyckte att Alviken var den roligaste banan, mycket för att det gick bäst där.

Elliot han spelade väldigt stabil genom hela tävlingen. Han låg strax utanför pallen genom hela tävlingen och gav sig själv chansen att slåss om medaljerna inför sista rundan. Elliot öppnar klart bäst av alla och visar att han inte har gett upp fighten om medaljerna. Han ligger -3 efter 9 hål. Tyvärr för hans del så spelade dom framför tillräckligt stabilt sista 9 hålen vilket resulterade i en 5e plats, 4 kast efter tredjeplatsen.

Man blir imponerad av att se Elliot och Oskar spela så klokt och stabilt i sin första mästerskapsstart som dom gör på två så krävande och tuffa banor där den tuffa ruffen och OB-linjerna snabbt kan ställa till problem. Dom visar upp sin mentala styrka. Framtiden är ljus.

I Open tävlade Kaj och Anton, där lyckades Anton bäst. Han slutade på en delad 15e plats. Trots att Anton hade problem med tajmingen i kastningen vilket ledde till tidiga släpp och håll så lyckades han snitta precis under sin rating. Kaj hade det tyngre, han slutade på delad 57e plats. Runda 2 och 4 förstörde hans chanser att nå finalen på söndagen.

Stort grattis säger vi till våra medaljörer!

Nu väntar hårdträning inför Lag-SM i Eskilstuna 24-25/8.