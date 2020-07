Badbesökare besvikna på Paradiset – tvingats vänta i timmar: "Ingen info alls"

Till följd av covid-19 får Paradiset – såväl som andra inrättningar – inte ta in fler än 50 badgäster åt gången. När badet är fullt används därför ett kösystem där gäster kan skriva in sig, lämna foajén, för att sedan bli uppringda när det blivit deras tur att gå in. Att detta inte framgått på hemsidan har skapat irritation hos vissa långväga gäster.

En av dessa gäster är Daniel Johansson från Umeå, med sambo och fyra barn. Han anser att familjen kunnat få ut mer av sin dag om den på förhand hade känt till hur systemet fungerat.

– Hade vi vetat om detta hade vi kunnat åka tidigare på dagen eller äta på Max medan vi väntade. Nu gjorde vi precis tvärt om. Vi åkte till Max först, och har därefter bara suttit vid receptionen och väntat, säger han.

– Vi alla som sitter här är lika överraskade över hur det fungerar.

Familjen uppger för Allehanda att den suttit och väntat i över en timme, med cirka 30 personer framför på listan. Under tiden har den träffat andra familjer som väntat ännu längre.

Daniel Johansson är kritisk till att personer som väntar på plats inte givits företräde i kön. Enligt honom släpps betydligt fler ut än in i badet, eftersom personer på listan först måste bli kontaktade för att sedan fysiskt ta sig till badhuset.

– Vi som åkt långt och väntar i receptionen får därför ingen förtur jämfört med de som sitter hemma, en halvtimme bort. Vad är det för kösystem?

Tänker ni strunta i badet och åka hem?

– Vi kör inte tillbaka till Umeå, när vi kommit hit för att bada. Då får vi vänta.

David Berglund är enhetschef vid Paradiset. Han beklagar det inträffade.

– Vi tycker det är en jättesvår situation och vi vill så klart lösa det så det blir en så bra service för så många som möjligt. De som kommer först väntar ändå längst, även om de gått därifrån.

– Vi ser det som mest rättvist att ringa utefter listan, även om jag förstår de som sitter och väntar. Det är olyckligt och vi försöker göra det bästa för våra kunder, säger David Berglund.

Vad har gästerna sagt till er?

– Vi har hört åt båda hållen. När vi inte haft en lista har vi fått höra att man borde kunna skriva upp sig för att gå därifrån. Därför har vi infört den. Så det är på gott och ont.

Håller du med om att informationen varit för dålig?

– Vi har information om situationen med covid-19, att man ska vara frisk när man kommer hit. Däremot står inte det här med kölistan. Det borde vi kanske komplettera med.