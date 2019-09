Backduon i frontlinjen när Modo bjöd på show – Norlinder stod för drömmål: "Tänkte inte så mycket"

Det var proppen ur för Modo på onsdagskvällen. Den första trepoängaren för säsongen inkasserades på ett starkt sätt mot Mora efter en offensiv insats som heter duga.

Gästerna tog förvisso ledningen, men efter en kvick vändning i slutet av första perioden kopplade Modo ett järngrepp om händelserna.

Och målen kom på löpande band.

Mer än hälften av dem stod backarna Victor Berglund och Mattias Norlinder för.

– Jättekul att det är två unga, egna produkter som får trycka dit dem. Härligt, säger Modotränaren Björn Hellkvist.

Victor Berglund stod för 3–1 och 4–1 i andra perioden, två mål som på något sätt förseglade trepoängaren för Modo. Efter det var det bitvis kattens lek med råttan i Fjällräven Center.

Och den som lekte mest var Mattias Norlinder.

5–1-målet i slutet av andra perioden var en riktig delikatess där junioren bröt sig in och överlistade Olof Lindbom i Morakassen, efter fint förarbete av Patrik Karlkvist.

7–1 var ännu vackrare och kommer att bli en tuff utmanare i kategorin "Säsongens mål". Norlinder drog pucken bakom ryggen på sig själv, vallade den via skridskon och tog sig förbi en helt överspelad Johan Persson. Sedan vickade han sig förbi ytterligare en motståndare och skickade in pucken med en backhand.

Se målet från C Mores sändning:

Vad han tänkte?

– Jag har ingen aning vart det kom ifrån. Det bara kom upp. Jag tänkte inte så mycket utan det var bara att gå in och försöka hänga den, säger Norlinder med ett brett leende.

Du gjorde två snygga mål.

– De duger (skratt). Nej, men det måste jag väl erkänna. Jag är nöjd med målen...

Nöjd efteråt var även Victor Berglund, som utöver sina två mål noterades för en passningspoäng. 20-åringen ligger med totalt fyra poäng på andra plats i backarnas poängliga i allsvenskan.

Vid 3–1-målet mot Mora dök han upp som gubben i lådan framför mål under en avvaktande utvisning.

Vid 4–1 lyfte han in pucken mot mål – och pucken studsade in via Viktor Amnér, som var uppvaktad av Kalle Jellvert.

– Det är ett litet "mindset" som jag tagit med mig från försäsongen, att försöka ta mycket skott på mål. Forwards ska veta att om jag får pucken på blålinjen så kommer det oftast ett skott som de kan jobba på, säger Victor Berglund, som konstaterar att det finns mycket inneboende kreativitet i laget:

– Vi har en bra grupp och alla har spelglädjen med pucken som gör att det bara funkar. Det är bra kreativitet och bra snack.