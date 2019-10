Bach i Multrå kyrka

Johann Sebastian Bach – den femte evangelisten – gav oss en andlig upplevelse under eftermiddagskonserten i Multrå kyrka med Nordiska Kammarensemblen.

Både originalverk av Bach, hyllningar till honom och verk, som inspirerats av honom. Flöjtisten Patrik Wendel introducerade konserten genom att berätta om de olika verken. Konserten började med ett koralpreludium ”O Gott du frommer Gott” av Johannes Brahms.

Vi fick höra ett fantastiskt klarinettsolo av Tomé Dávila Cacheda i Bela Kovács ”Hommage à J.S. Bach”, briljant pianospel av Mona Kontra i Robert Schumanns ”Fughette i d-moll”. Det välkända stycket ”Air” förde tankarna till Beppe Wolgers godnattsagor. Kammarensemblens elva medlemmar är alla solister, på ett eller annat sätt, i denna konsert, även om Sanna Salomaas oboesolo var speciellt liksom Malin Höglunds kontrabassolo.

Andrea Tarrodi, född 1981, Nordiska Kammarorkesterns composer in residence, har tillägnat J.S.Bach, född 1685, stycket ”Nocturne over B A C H” som framfördes av Mona och Richard Kontra. Hela konserten genomsyrades av lugn och harmoni. På Patrik Wendels uppmaning väntade vi med applåderna till konsertens slut, vilket bidrog till den ”andliga” upplevelsen.

Ulla Thorsell Östlund

Näraskribent