Axelproblemen snart borta – Hardegård på väg mot full träning: "Känns riktigt bra när jag är på isen"

Efter att SHL-säsongen tog slut i moll för Timrå IK stod det snart klart att Marcus Hardegård stannade kvar i Timrå. Ganska snart efter säsongsslutet stod det klart att Hardegård skulle opereras för att åtgärda den axel han haft problem med under flera år.

– Det känns riktigt bra. Rehaben har gått bra och jag har varit på återbesök i Stockholm en gång efteråt och det såg bra ut. Sen har jag varit hos en sjukgymnast här i stan och det såg också bra ut, så det går framåt, säger Hardegård.

Nu, drygt tre månader efter operationen, har Hardegård gått på is med övriga laget – till viss del. Än så länge har han inte gett sig in i några närkamper och när Timrå spelade tvåmålsspel under måndagens träning åkte Hardegård omkring själv och nötte skridskoåkning. På onsdagen och fredagens träning var han inte på isen över huvud taget.

– Jag måste köra rehab och bygga upp axeln igen. Så ibland är jag med och ibland är jag inte med. Det känns riktigt bra när jag är med på isen, det gör det, men sen vet jag ju också om att det är mycket närkamper och det vågar jag inte riktigt än. Så jag håller mig till öppna övningar och inga kampövningar, säger han.

Han kör på bra med mig, det gör han

När Hardegård kan komma att vara tillbaka i full träning och tillgänglig för spel är oklart. Någon match mot Storhamar till veckan kommer det med största sannolikhet inte bli och tidigare har premiären varit målet. Något som fortfarande står fast.

– Jag tror ju att axeln har läkt. Men nu ska det ju byggas upp och härdas och stärkas upp. Jag räknar väl med att vara tillbaka i september eller oktober. Jag kör lite extra, nu körde jag ett extrapass med John. Han kör på bra med mig, det gör han. Det blir lite extra sommarfys, säger Marcus Hardegård.