”Att så många Ö-viksbor väljer att följa oss är ett gott betyg till ÖA som lokal nyhetsförmedlare”

Coronaviruset sprider sig över landet. Och med det också ett stort behov av senaste nytt, information och omvärldskoll. Fler än vanligt har under de senaste två veckorna sökt sig till Örnsköldsviks Allehandas produkter. Förra veckan landade antalet sidvisningar på vår nyhetssajt Allehanda.se på otroliga 1,9 miljoner – enbart bland våra inloggade prenumeranter.

Vi har dessutom en stadig ström in av nya kunder och hög läsning, inte bara på artiklar om coronavirusets framfart – utan också om till exempel Modo hockeys kval (så klart), de nya planerna för Varvsberget och vintersportande på Bäckfjärden.

Att så många Ö-viksbor väljer att följa oss i det extrema läge som råder, är ett mycket gott betyg till ÖA och Allehanda.se som lokala nyhetsförmedlare.

Virusets spridning berör hela vårt lokalsamhälle: skolor stänger, företagare tvingas varsla, sjukhuset förbereder för intensivvård och idrottsföreningar drar ner på sin verksamhet. Dygnet runt gör vi vårt bästa i att serva er läsare med senaste nytt om läget i kommunen. Vi på ÖA ger dig oberoende nyheter om smittspridningen, myndigheters beredskap, samhällets åtgärder och, självklart, de ekonomiska effekterna i kölvattnet av coronaviruset.

Jag har tidigare skrivit om den digitala styrkan hos ÖA och Allehanda.se och den visar sig inte minst just nu när nyhetsläget ändras från timme till timme. Våra allra flesta prenumeranter är digitala och följer oss via e-tidning, mobilapp och vår nyhetssajt. Och vi som redaktion är vana att snabbt rapportera och uppdatera. Hos oss har du under de senaste dagarna haft möjlighet att ställa dina frågor direkt i en chatt med lokal smittskyddsläkare och följa myndigheternas presskonferenser i direktsändning. Med vår satsning Vårt Örnsköldsvik siktar vi dessutom på att ge dig som läsare mer fördjupning, flera olika röster och perspektiv.

Jag är stolt över att vi på ÖA har våra läsare förtroende i dessa extraordinära tider och lovar att förvalta det väl. Vi är fortsatt en viktig aktör i lokalsamhället.