Åter från landslagsuppdrag – då får Wernblom kliva in i en centerroll i Modo

Modo klev på is på allvar på måndagen men det var först dagen därpå som Lukas Wernblom dök upp på isen, sedan han varit på turné med juniorlandslaget i USA.

Det blev en intensiv start på säsongen för Modoforwarden med fem matcher (varav tre segrar) på åtta dagar; mot Finland, Kanada och tre olika amerikanska landslag. Wernblom hamnade inte i något poängprotokoll men är relativt belåten med sina insatser.

– Produktionen var väl kanske inte som jag hade tänkt mig riktigt, men spelmässigt och i exempelvis boxplay fungerade allting ändå bra. De (landslagsledningen) var nöjda så då får jag också vara nöjd, säger Wernblom.

Den relativt nyblivna 19-åringen hade inte någonting emot att inleda säsongen med ett så intensivt matchande.

– Jag tycker att det är roligt, man kommer in i det på ett annat sätt än om man behöver träna i flera veckor innan första matchen. Det är ju matcherna som är roligast. Sedan är det väl lite viktigare här hemma att träna mer innan första matchen, eftersom det är mer detaljer att gå igenom.

Det kommer ett JVM längre fram, hur mycket funderar du på det?

– Det är klart att det är ett mål att komma med där, men det är ingenting jag funderar på egentligen. Utan jag ska bara göra mitt här i Modo och hoppas att det räcker.

Under turneringen i USA spelade han ytterforward under tre matcher och center under de två sista.

Björn Hellkvist har ju tidigare hintat om att Wernblom kan vara en tänkbar lösning på centersidan i Modo och väl hemma i Fjällräven Center har junioren också fått kliva in i en sådan roll.

– Ja, som jag har uppfattat det ska jag testa att gå som center nu på försäsongen och om det fungerar bra så tror jag att det fortsätter så sedan. Men vi får se, Björn vet om att jag kan spela "vinge" också och behövs det ytterforwards hoppar jag in där också.

Att centra en kedja är i sig inget nytt för Lukas Wernblom, som varit center på ungdoms- och juniornivå. Däremot har han mestadels spelat ytterforward under sina snart 100 matcher i hockeyallsvenskan.

– Att vara center är väl egentligen det vanliga i mitt fall, det är mest här i a-laget som jag varit ytter. Men jag testade på och var center under några matcher i fjol och jag tyckte att det fungerade bra då, säger Wernblom, som hunnit vara center mellan både Linus Pettersson och Tobias Åhström samt Patrik Karlkvist och Joakim Hagelin.

– Vi har rullat runt lite och jag tror att vi kommer testa på lite olika nu under försäsongen.