Åska i Sollefteå ledde till strömavbrott i hela Härnösand: "Någon släckte stora strömbrytaren"

Strömavbrottet medförde att samtliga av Eons/Hemabs 13 850 kunder i Härnösand och 835 kunder i Sollefteå blev utan el under delar av måndagskvällen, enligt uppgifter från Eon och Hemab.

Hur kan ett åsknedslag i Sollefteå släcka ner hela Härnösand?

– Elnätet hänger ihop och är ett komplext system. När det åskar finns det skyddsutrustning som löser ut för att åskans energi inte ska lösas ut i elnätet. Det kan leda till att folk får strömavbrott, säger Filip Annas.

– Det är inte helt ovanligt vid den här tiden på året, säger han.

Samtliga 13 850 kunder i Härnösand var utan ström i allt från en kvart upp till en timme. De 835 kunderna i Sollefteå fick vänta betydligt längre än så.

– Vid 21.00 hade nästan fått tillbaka strömmen, säger Filip Annas.

Eon "matar" Hemab i Härnösands elnät och det ska vara därför även Härnösand blev lidande.

– Någon släckte stora strömbrytaren och det släckte strömmen hos oss, säger Andreas Einarsson, kommunikationschef på Hemab i Härnösand.

Strömavbrottet under måndagskvällen utlöste en del automatlarm och inbrottslarm enligt Räddningstjänsten. Men det kan även ha orsakat en industribrand i Härnösand under måndagskvällen och en villabrand i Helgum under tisdagsmorgonen.