Åsas lägenhet var en dödsfälla – nu har hon skrivit kontrakt för en ny: "Tror jag drömmer"

Tidigare har Allehanda.se rapporterat om Härnösandsbon Åsa Norberg, 61, som bodde i en lägenhet som hyresvärden hade slutat sköta om helt. Det regnade in och taket i sovrummet hade rasat in. Miljökontoret bedömde att lägenheten var för farlig att bo i, sedan dess har Åsa bott hos sin syster ute i Älandsbro.

Men nu har Åsa äntligen fått tag i en ny lägenhet på Parkgatan i Härnösand som förmedlades vid Härnösandshus. En tvåa på markplan. Att lägenheten ligger på markplan är något som Åsa är glad över då hon har ont i kroppen och har svårt att gå.

Åsa har även yrkat på ersättning för skador på en tv, en säng, lampa och gardiner som har blivit förstörda när det regnade in i lägenheten. Under alla månader när det har regnat in så har Åsa inte fått hyresreduktion en enda gång.

– Jag har skickat in en fullmakt till en massa jurister på hyresgästföreningen som ska föra min talan i rätten, säger Åsa.

Den 1 januari kommer Åsa att börja flytta in i sin nya lägenhet som inte ligger så långt ifrån den gamla.

– Jag börjar det nya året med en ny lägenhet. Jag har inte riktigt landat i det här än. Jag får nypa mig i armen för jag tror att jag drömmer, säger Åsa avslutningsvis.

