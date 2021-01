Årskrönika: Jazzåret 2020

Den 14 februari tog Ö-viks Storband ett djärvt grepp och bjöd in 16 sångare att sjunga sin egen favoritlåt i festvåningen på Brux. Publiken intog först en superb trerätters middag och fick därefter till Anders Olssons trivsamma ledning en helkväll med idel evergreens. Allt var upplagt för en uppföljning med ett storbandsslag mellan Ö-vik och Umeå, men den fick ställas in som så mycket annat under året. Snopet är bara förnamnet.

Den 14 mars i Kyrkans Hus i Husum bjöd Ewa Bylin på en bejublad föreställning med stöd av Anders Bergquist på piano och ”Pebbe” Vigren på kontrabas. Jazzkonserten innehöll precis allt från svenska schlagers i jazztappning till tunga stycken från Duke Ellingtons och Alice Babs samarbete på 60-talet.

Sommaren kom och med den trumpetaren Lukas Johansson, som var hemma på sommarlov. Lukas har något odefinierbart som gör att han snabbt blir publikmagnet. Den 11 juni kom han till Gullängets kyrka tillsammans med sin parhäst Anders Bergquist. Till Lina Sundqvists sång fylldes kyrkan med välklingande jazztoner från flygel och trumpet. Lukas paradnummer ”Gotländsk sommarnatt” satt klockrent.

Svenska kyrkan i Själevads pastorat hade dukat upp ett digert sommarprogram där begränsningen var 50 personer. Nervöst blev det då Kenneth Nordwalls Swingband skulle uppträda i Domsjö kyrka 9 augusti. Bandet brukar dra mycket folk, så kyrkoherde Peter Persman var på plats för att dirigera övertalig publik till församlingshemmet för att där lyssna på konserten via intern-TV. Efter en återhållsam marknadsföring stannade det vid exakt 50 personer och kyrkoherden kunde pusta ut.

Den 29 juli kom Lina Melander från Göteborg till Själevads kyrka tillsammans med pianist och kontrabasist. Mycket berikande att guidas genom konserten av den skönsjungande solisten som under semestern gjorde en avstickare från sin barndomsstad Sollefteå. Lina hade mycket intressant att berätta om Sonya Hedenbratt och sjöng några av hennes låtar till stora bifall.

Kjell Larsson